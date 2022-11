Haos u Pioniru zbog Atamana - zvižduci za Turčina! "Vreo" doček za selektora, ne praštaju sramotnu odluku oko Vase!

Selektor Turske Ergin Ataman zvižducima je dočekan u Pioniru.

Ergin Ataman dočekan je zvižducima u prepunom Pioniru! Pred meč Srbije i Turske u kvalifikacijama za Mundobasket srpski navijači mu nisu zaboravili sramotnu odluku koju je napravio neposredno uoči ove utakmice. Uprkos dogovoru koji je postojao, odlučio je da zabrani Vasiliju Miciću da dođe u Beograd i da se pridruži sunarodnicima u jednoj od najvažnijih utakmica u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo.

To je nešto što publika ne prašta, pa je tako u momentima kada je Ataman ulazi na parket dobio salvu zvižduka sa tribina. Nije se on previše obazirao na to, brzo je otišao do svoje klupe i sjeo pored saradnika. Potom je ustao za timsku fotografiju sa nacionalnim timom i tada su svi dobili zvižduke. Isto je bilo i u momentima intoniranje himne Turske. Pravi "vreo" doček za Atamana i reprezentaciju Turske na ovom meču.

Na fotografijama i snimku ispod teksta možete vidjeti kako je sve to izgledalo. A, ova utakmica je od ogromnog značaja za obje selekcije, za Tursku je presudna, dok Srbiju može mnogo da "pogura" ka narednom velikom takmičenju koje se održava 2023. godine.

