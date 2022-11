Ataman pogubio živce na konferenciji: Dosta više o Vasi! Turčin poludio: Pešić me razočarao, a šta je sa Obradovićem?

Ergin Ataman imao je šta da kaže na konferenciji za medije.

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman napravio je haos na konferenciji za medije. Svađao se, pričao na turskom jeziku, spominjao Svetislava Pešića, Željka Obradovića, Vasilija Micića. Teško mu je pao poraz od Srbije (77:76).

"Ponosan sam na moje mlade igrače. Borili su se do samog kraja. Igrali smo dobru odbranu tokom cijelog meča, previše lako izgubljenih lopti. Poslije toga je Srbija dala 14 poena. Pokazuje da je Srbija igrala agresivno i to je normalno kod kuće. To je normalno, ali ono što mi smeta jeste da su oni imali 24 bacanja, a mi samo 17, a oni su igrali agresivnije", rekao je Ataman i dodao da "čestita Dušanu Ristiću na partiji karijere".

Potom je upitan za situaciju sa Vasilijem Micićem.

"Svi pričaju o tome, ne znam ko je provocirao. Ne želim da se ponavljam o toj temi. Pitajte svoje medije, kao i Šarasa Jasikevičijusa zašto nije došao Kalinić, zašto Željko nije pustio Papapetrua. Nema provokacije. Efes se bori u Evrolgi, nalazi se u teškoj situaciji, Lakrin je povrijeđen, Micić je imao manju povredu, nije se osjećao najbolje, nije zato ovdje. Ovo je moja posljednja izjava o Miciću."

Na kraju je komentarisao svađu sa Svetislavom Pešićem tokom meča.

"Nije prihvatljiv takav dijalog i takvo ponašanje selektora. Tražio sam nesportsku ličnu, za to vrijeme mi je Pešić dobacivao i pitao me zašto se žalim. Ne znam kakav pritisak ima zbog neuspjeha na Eurobasketu. Ne razumijem zašto se žali, ja sam pričao sa sudijama. Nije fer. Poznajem ga dugo godina, vjerovatno je pod pritiskom zbog tog poraza na Eurobasketu gdje je bio među favoritima sa Srbijom", zaključio je Ataman.