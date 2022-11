Partizan dodao gas i pobijedio pred Barselonu i Real! Crno-bijeli idu u Španiju sa 7-0 u ABA ligi!

18 : 59

"Smajli" je ponovo spreman

Partizanov centar Alen Smailagić oporavio se od povrede i u petak prvi put nastupio ove sezone. Za manje od pet minuta u igri ubacio je devet poena i dao značajan doprinos trijumfu protiv Makabija, iako je bilo očigledno da mu je potrebno još vremena da stekne kondiciju.

"Vratio sam se pravo u ritam utakmica na svaka dva dana. Do sada su moji saigrači iznosili taj teret i veoma sam srećan što sam konačno u prilici da budem sa njima na terenu i da se zajedno borimo. Idemo od treninga do treninga, od utakmice do utakmice. U ovom trenutku nam je najvažnije da protiv Splita dobro odigramo i dođemo do nove pobede pred našim navijačima", istakao je Smailagić.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić