Ne znam da li sam dosadan, ali ovo nema niko! Željko Obradović: Prije dva dana sam rekao igračima na treningu...

Željko Obradović o pobjedi Partizana protiv Makabija

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Makabi odigravši najbolje kada je bilo najvažnije - u drugom poluvremenu utakmice. Napadačkom serijom 16:2 i čvrstom odbranom koja je u tom periodu slomila igru protivnika, ekipa Željka Obradovića ostvarila je četvrti trijumf u Evroligi i sada ima skor 4-4. Poslije meča, "Žoc" je analizirao viđeno u punoj dvorani na Novom Beogradu.

"Pobijedili smo veoma dobar tim, to je škola Makabija, način na koji igraju već godinama, bez obzira na to ko je trener, da hoće da postignu dva poena više. Znali smo da je njihova tranziciji veoma važna, da su tim koji igra dosta 'jedan na jedan' i da smo tu odigrali veoma loše. Završili smo prvo poluvrijeme samo šest faulova kao tim, od čega su po dva napravljena na isteku vremena u prvoj i drugoj četvrtini, a to znači da smo primili 50 poena u prvom poluvremenu i napravili samo dva faula. Takva košarka ne može da se igra i to sam rekao svom timu u poluvremenu. Nastavili su da igraju potom na isti način. Dominirali smo večeras protiv tima koji je do ovog trenutka bio najbolji u skoku u napadu u Evroligi. Sveli smo ih na osam skokova, mi smo imali 11, a Lesor je bio dominantan kao i uvijek u toj fazi igre", rekao je Obradović.

Posebno je potom govorio o podršci i velikoj posjeti navijača u punoj Štark areni. "Ne znam da li ću da budem dosadan, ali ovo nema niko što mi imamo ovdje. Hvala im, svakome od nas treba da bude čast i zadovoljstvo da igramo pred ovakvim navijačima i u ovakvoj atmosferi"

Obradović je bio upitan za dvojicu večerašnjih lidera svog tima - Dantea Egzuma i Matijasa Lesora.

"Tim uvijek pobjeđuje. Slažem se da je Dante igrao dobro cijelu utakmicu, ali svi su imali svoj doprinos, tu nema dileme, čak i Smailagić, koji je izašao iz povrede i odigrao je izvanredno ovo sa dva treninga. Prije dva dana sam rekao igračima da imamo normalan trening poslije utakmice sa Panatinaikosom. Do prije dvije noći nismo imali 'pet na pet'. Do prije dvije noći. Treba nam trening, ponavljanje, ono što smo imali ovdje kad su dolazili Žalgiris, Milano, Bolonja, kad smo u svakom trenutku znali kako treba da igramo".

Pred crno-bijelima je meč protiv Splita u nedelju u Štark areni (19 časova), a onda gostovanje Barseloni u utorak, pa Realu u četvrtak. "Znate kakav program imamo - u nedjelju utakmica, pa put u Barselonu, pa u Madrid. Dvije fantastične ekipe. U nedjelju će morati da se mnogo vodi računa o tome. Idemo vozom iz Barselone u Madrid, jer je to brzi voz i super lako je. Da odeš na aerodorm, da se čekiraš.. Nema nikakvih problema"

Za kraj, "Žoc" je komentarisao i dolazak Duška Ivanovića u Zvezdu.

"O Dušku se sve zna, da je izvanredan trener, izvanredan čovjek, imam o njemu najlepše moguće mišljenje u svakom pogledu. Njegov dolazak je velika dobit za njegov klub, za ovdašnju košarku, evrpsku košarku, gdje god je radio imao je izvanredne rezultate i sa moje strane mogu da mu poželim sve najbolje"