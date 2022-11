Amerikanac slomio otpor Leotara: Banjalučani nakon drame slavili u Trebinju!

Gosti su teškom mukom slomili otpor Leotara u derbiju trećeg kola Lige BiH.

Dramatičan derbi u trebinjskoj dvorani "Miloš Mrdić" pripao je košarkašima banjalučkog Borca, koji su tek u finišu uspjeli da slome otpor Leotara:

LEOTAR – BORAC BANJA LUKA 68:74

Izabranicima Zorana Kašćelana ovo je treća pobjeda u Ligi BiH u isto toliko mečeva, nakon koje se okreću drugom ABA 2 turniru, koji se od ponedjeljka do nedjelje održava u Sarajevu, a na kojem će snage odmjeriti sa Goricom, Sparsom i Heliosom.

Sa druge strane, pulenima Marka Ičelića ovo je drugi neuspjeh u sezoni – i drugi na domaćem terenu.

U "igri nerava" bolje su se snašli gosti, koji Leotaru nisu dozvoljavali da dođe do prednosti sve do sedam i po minuta prije kraja posljednje četvrtine, kada je Luka Anđušić postigao trojku za plus dva (57:55).

Nakon poena ispod koša Vuka Bojanića minut kasnije, bilo je 59:57 za Trebinjce, koji su nakon promašaja Jana Rebeca imali napad za ubjedljiviji plus.

Kad u tome nije uspio, uslijedila je serija američkog plejmejkera u dresu Borca Martina Džerona, koji je od posljednjih 15 poena gostiju postigao 11, a presudna je bila trojka iz kornera za 66:72 pola minuta prije kraja.

Amerikanac je zahvaljujući tom učinku bio drugi strijelac tima. Postigao je ukupno 20 poena, a samo jedan više imao je Dušan Tanasković, koji je učinku dodao i 11 skokova.

U taboru Leotara prednjačio je Draško Albijanić sa 20 poena, Luka Anđušić je postigao 17, dok se Dejan Šakotić zaustavio na 13.

KOŠARKAŠKA LIGA BiH – 3. kolo

Sloboda – Spars 93:84

Subota:

Slavija – Zrinjski (19.00)

Bosna Meridianbet – Budućnost (20.00)

Odigrano u četvrtak:

Promo – Široki 66:95

Odigrano u srijedu:

Mladost – Posušje 75:67

TABELA: Široki 3-0, Borac 3-0, Spars 2-1, Slavija 2-0, Budućnost 2-0, Sloboda 1-2, Leotar 1-2, Mladost 1-2, Bosna Meridianbet 1-1, Promo 0-3, Posušje 0-3, Zrinjski 0-2.