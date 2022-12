Čović REKAO SVE o Kampacu, dugovanjima, milionima i NAJVEĆEM UGOVORU IKAD: Bilo je polemike, reći ćemo ko nas koči!

18 : 42 Ovo je kraj konferencije Konferencija za medije je završena. Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

18 : 41 Srpska liga? "Ono što Srbija treba da se zapita gdje mi stojimo. Da li nam treba profesionalna ili amaterska liga. Ja sam za profesionalnu, ali tu onda nema amaterskih ugovora. Tu se samo postavlja jedan problem, a to je kako bi se iz te lige išlo u Evropu, ali budimo strpljivi, možda se i tu nađe rješenje", naglaiso je on.

18 : 39 Evroliga sa 24 kluba? Novi klub u ABA! "Košarka je takav sport. Ja imam običaj da kažem fudbal je religija, sve ostalo je sport. Mi smo još u Vitoriji kada smo pričali sa Đordijem predložili koncept da se podijeli na 20 klubova, na dvije grupe. Poslije smo o toj ideji razgovarali i ovdje, a vidim da je sada gospodin Maršal ušao u tu ideju i to sa dva srpska kluba što raduje. Tu se pominje i Dubai i to je pozitivan koncept, jako interesantan projekat, pa čak i u smislu interkontinentalne lige, a postoji ideja da se taj Dubai koji se pominje pridruži i ABA ligi. nekima se to ne sviđa, ali ovo je vrijeme potpune komercijalizacije sporta, sport je sada privredna grana", naglasio je on.

18 : 34 Dugovanja prema bivšim igračima? "Sva dugovanja prema bivšim igračima su izmirena, biće još nešto malo izmireno u srijedu ili četvrtak", jasan je bio predsjednik KKCZ.

18 : 32 Da li su Vildoza i Kampaco najveća pojačanja ikada? "Sa ovim što smo uradili sa Meridianom mislim da možemo da uradimo dosta dobru finansijsku konstrukciju, s tim što mi nemamo mogućnost prije nego što počne sezona da kažemo ovoliki nam je budžet. Budžet prvog tima bruto nam je 9.500.000 miliona, a rekli smo da nam treba oko 10,000,000 da to zatvorimo", rekao je Čović pa nastavio: "Što se tiče Vildoze i Kampaca skoro da mislim da su to najbolji igrači koji su došli u naše klubove, Moramo da uvažimo i sve koji su bili u našem klubu, od Markusa Vilijamsa nadalje. Radio se o dva izvanredna igrača i radi se o dva NBA igrača. To bi trebalo da bude čast i Srbiji, srpskoj košarci, ali i Evroligi. Sada znam da zbog toga što smo konkurentni sada smo negdje na vrhu gdje duvaju snažni i jaki orkanski vjetrovi. Mislim da bismo svi trebalo da bufdemo zadovoljni i srećni da dođu i u neki drugi klub", dodao je Čović.

18 : 28 Kada će se riješiti Kampaco? "Kada se budemo oglasili o tome", rekao je Nebojša Čović o tome kada će se rešiti situacija sa registracijom Fakunda Kampaca.

18 : 23 Pojačanja? Radimo na tome! "Radimo na tome, da li će ih biti vidjećemo. Hasan Martin je povruheđen i to je bar dva mheseca, a Nikola Ivanović do pola januara, kada će se priključiti ekipi. Nemojte nas stavljati u isti koš, mi nemamo 10 nego 5+1 stranca, pošto se Ivanović vodi kao stranac. Pri tome imamo 11 domaćih igrača. Zašto idemo sa jačim rosterom? Zbog loših iskustava kada u kupu nismo mogli da izvedemo tim, svake nedjelje se dogodi povreda i neko vam ispadne iz rostera", objasnio je on.

18 : 22 O Aci Petroviću "Pitajte izbornika Hrvatske koliki mu je bio budžet u Ciboni i Cedeviti, pa pitajte ih da li su baš sve nekretnine nastale u internatu Cibone... Radi bre čovječe svoj posao u Hrvatskoj. Lijepo mu je rekao Roko Leni Ukić, ali mi se tu primamo", naglasio je Čović.

18 : 18 O Baskoniji i dugovima "Zvezda apsolutno nema nikakvu obavezu kada je Baskonija u pitanju. Obaveza koja postoji postoji između Baskonije i Vildoze. MI o tome nemamo šta da radimo sa Baskonijom. Crvena zvezda je objavila sve svoje prihode i rashode", objasnio je Čović.

18 : 17 O Kampacu i novcu "Bila je polemika oko para, je l' tako? Znate da je budžetska inspekcija bila u Zvezdi tri mjeseca i da u zapisniku nismo imali nijednu primedbu. Ne znam da su drugi klubovi to objavili, a ni mediji to ne istražuju. Ili su to zabranjene teme kada su drugi klubovi u pitanju. A cifre koje su pominjane oko Kampaca su značajno manje nego cifre pominjane za neke druge igrače u nekim drugim klubovima, a značajno manje pomenutih cifara kod nekih drugih trenera nekih drugih klubova", rekao je Nebojša Čović.

18 : 15 Kampaco? Da li je blokiran zbog dugova Adamsu? "Što se tiče Kampaca Crvena zvezda je uradila sve što je do nas. Sa Evroligom postoje još određeni nesporazumi. Što se tiče Adamsa i svih drugih mi smo obaveze izmirili, što stopostotno, što kroz neke sporazume. Vidjećemo ovih dana, da li će biti otklonjeni ti nesporazumi sa Evroligom. Ne isključujem da na tu temu, ko to koči, imamo i novu konferenciju za štampu", rekao je Nebojša Čovič.

18 : 11 Koji su detalji ugovora? "Znam da vas to interesuje, ali detalji će ostati između KK Crvena zvezda i Meridana, ali je to višegodišnji ugovor, najveći potpisan između jednog košarkaškog kluba i privatne kompanije", rekao je Mlađan Životić, direktor Meridiana.

18 : 05 Čović: Jako, jako znači! "Što se tiče ugovora potpisan je najveći ugovor u istoriji regionalne košarke. Ovo je višegodišnji ugovor, a mi zajedno sa KK Crvena zvezda hoćemo da postižemo i nižemo velike uspjehe!", rekao je PR Meridiana Damjan Stamenković. Istakao je i Nebojša Čović da ova saradnja jako znači kako klubu, tako i samoj kompaniji. "Crvenoj zvezdi ovakav ugovor jako znači i ovo je najveći ugovor postignut u srpskoj košarci. Od 1. januara ćemo se zvati Crvena zvezda Meridianbet. Znate da smo 2011. godine krenuli u stabilizaciju, a onda smo krenuli u plan daljeg jačanja i razvoja kluba. Zaključno sa sezonom 21/22 osvojili smo 20 trofeja, a samo se trofejima u sportu dijeli uspjeh. Unazad dvije sezone smo osvojili triple krune i jer su nam ambicije veće nama zato ovakva sinergija daje i pruža dodatne uslove našem klubu", rekao je Nebojša Čović.

18 : 01 Najveći sponzor ikada! Crvena zvezda potpisuje najveći naslovni sponzorski ugovor u istoriji srpske košarke, objavio je PR Crvene zvezde Igor Vujčin! Od 1. januara KK Crvena zvezda će nositi ime KK Crvena zvezda Meridianbet.

Konferencija samo što nije počela! Mediji su tu, uskoro očekujemo konferenciju, a povod je prije svega novi sponzor KK Crvena zvezda - Meridianbet.

Šta je sa Kampacom? Svi čekamo odgovor na pitanje da li će Fakundo Kampaco moći da zaigra 30. decembra u meču sa Barselonom. Trenutno je situacija takva da je Zvezda pod blokadom Evrolige i ne može da ga registruje, ali iz kluba je navedeno da se "radi sve što je u moći Crvene zvezde", da se to riješi.