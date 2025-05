Željko Obradović: "Evropska košarka je u velikom problemu"

Trener Partizana Željko Obradović je poslije pobjede nad Spartakom govorio o košarci u Evropi. Obradović je potom pohvalio tim iz Subotice, a posebno je istakao dobru igru Luke Cerovine.

Partizan je pobijedio Spartak u drugom meču plej-ofa ABA lige i obezbijedio plasman u polufinale regionalnog takmičenja. Poslije važnog trijumfa trener crno-bijelih Željko Obradović govorio je o meču, posebno je pohvalio rad Spartaka i igru Luke Cereovine, a onda se i dotakao problema u evropskoj košarci koji redovno potresaju klubove.

"Želim da se najprije zahvalim ljudima iz Spartaka na divnoj dobrodošlici. Čestitam, na svemu onome što Spartak radi, samo što su zaigrali u ABA ligi, a već su ušli u plej-of. I večerašnja utakmica je pokazala da tim ima karakter, vođena mojim kolegom Vladom Jovanovićem. Utakmica je bila izuzetno teška, borili su se do kraja, nekoliko lopti je presudilo", započeo je Obradović.

"Čestitam im zbog svega što su uradili tokom sezone, zahvalnost i navijačima i domaćeg i našeg tima, atmosfera je bila sjajna. Utakmica je bila prava plej-of, igrači su davali sve od sebe i zato je bilo zanimljivo i neizvjjesno. Čestitke i mojim igračima na prolazu u polufinale, čekamo raspored polufinala."

ABA liga je najavila proširenje takmičenja, ove godine u regionalno takmičenje stigli su i Spartak i Dubai, a nivo takmičenja je podignut na viši nivo. Zbog toga je trener Obradović dobio pitanje da prokomentariše budućnost ABA lige: "Dosta dobrih timova je bilo ove godine, prvi među njima je Spartak. Tu je i Dubai, Budućnost je takođe dobra, uz dva evroligaša, Mega je tu sa mladim timom, Zadar se borio koliko je mogao. Nema više priče o tome da su utakmice lake, pitanje je šta će biti dogodine. Šta će biti to vjerovatno ni Hudini ne zna, mogao bi da zamahne štapićem ovdje, pa da vidimo šta će biti."

"Ali nije to samo ABA liga. Evropska košarka je u velikom problemu, nadam se da će ljudi koji vode košarku sjesti i naći rješenje bolje nego što je u ovom trenutku, a bilo je mnogo dobrih stvari. Ne treba se zadovoljavati ovim što je postignuto, već treba težiti boljem - da hale budu pune, da se košarka igra zbog navijača, kad su dvorane pune onda znali da se igra dobra košarka."

Željko Obradović pohvalio igru Luke Cerovine

Luka Cerovina je odigrao izuzetan meč o početka do kraja. Iz igre je šutirao 7-8, dok je izvan linije 6,75 bio nepogrešiv i pogodio je šest trojki. "Oni igraju kao tim, večera je Luka Cerovina odigrao fantastičnu utakmicu. Šutirao je 6-6 za tri poena i igrao je na donjem postu. Igrači koji zaslužuju svaku pohvalu, ima tu iskusni momaka koji su dosta toga prošli, ali i onih koji su mladi. Ipak, sve je to zasluga mog kolege Vlade Jovanovića koji je sve to uspio da složi i da izgledaju ovako kako izgledaju. Tim je taj koji igra dobro."

Partizan je maksimalnim rezultatom pobijedio Spartak u plej-of seriji, što sigurno pomaže timu Željka Obradovića da stekne dodatno samopouzdanje. "Mi smo u situaciji u kojoj igrači izlaze iz povreda, po desetak dana su bili van ekipe i to nije lako. Bitno je da imaju želju da igraju, mi smo sada u nekom ritmu koji je za nas veoma čudan, navili smo da igramo na svaka dva do tri dana, sad smo imali pauzu od sedam nada, jer je Spartak imao obavezu u KLS."

"Pokušavamo da pronađemo najbolja rješenja, ne možemo da treniramo u kontinuitetu šest dana, to nismo radili i u pripremnom periodu. Sad čekamo odluku kada će biti prva utakmica i na osnovu toga ćemo praviti plan. Valjda imaju dovoljno motiva u sebi da nastave da treniraju i igraju na pravi način. Na način na koji smo to radili u velikom dijelu utakmice", rekao je Obradović.

