UŽIVO ŽALGIRIS - PARTIZAN: Crno-beli u Litvaniji traže DUPLU pobedu u trci za top8 Evrolige!

18 : 21

MADAR IZNENADIO OBRADOVIĆA

Željko Obradović je otkrio i kako ga je Jam Madar iznenadio na prethodnoj utakmici.

"Jam mnogo pomaže timu, posebno u nekim mečevima u prošlosti kada nismo bili tako dobri. Njegovi problemi su bez lopte, on oseća igru, voli to. Lucidan je, ume da iznenadi. Volim kada me igrač iznenadi. Retko se to dešava, toliko dugo sedim na klupi, pa mogu da predvidim neke stvari, ali me on iznenadio", rekao je Željko.