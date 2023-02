Evo zašto Partizan zaslužuje licencu Evrolige! Željko Obradović: Vidjećemo kako ćemo da zadržimo neke igrače na ljeto

Trener Partizana objasnio zašto su crno-bijeli zaslužili da budu stalni učesnici najjačeg takmičenja Evrope

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović ponovio je da Srbija zaslužuje dva stalna mjesta u Evroligi - i za Partizan i za Crvenu zvezdu. On je uvjeren da bi to smanjilo tenzije na "vječitim" derbijima u svim takmičenjima. "100 odsto sam siguran u to. To je prva stvar!", rekao je "Žoc" u intervjuu za specijalizovani portal "Basket njuz".

Obradović je Litvancima priznao da je oduševljen zbog toga što su nedavni "vječiti" derbiji u Evroligi protekli bez incidenata. "Svi smo srećni zbog toga. To je primjer kako bi trebalo da bude. Nadam se da će tako biti i ubuduće, bez obzira na to u kojoj ligi se takmičimo, mora tako da bude. Od prvog dana, kada sam predstavljen kao Partizanov trener, pričam na taj način. Uvijek želim da dam pozitivan primjer i da iskažem poštovanje za sve ljude, uključujući i Crvenu zvezdu i njene ljude. I nastaviću tako", dodao je Obradović.

On smatra da bi oba beogradska kluba trebalo da imaju trajnu licencu. "Imamo dva kluba u Beogradu i oba - i Crvena zvezda i Partizan - žele da budu evroligaške ekipe. Mislim da oba tima zaslužuju da budu u Evroligi. Ljudi pričaju o formatu i o tome da li će biti više klubova. Ne znam, ali vjerujem da Crvena zvezda i Partizan imaju kvalitet, jer to ne važi samo za ovu godinu. Imamo ozbiljan projekat za nadolazeće godine. Evroliga to mora da razmotri".

Potom je detaljno obrazložio Partizanove adute u razgovoru o višegodišnjem ugovoru sa Evroligom. "Kada je u pitanju Partizan, vjerujem da imamo odličnu organizaciju, imamo navijače i vjerujem da su svi timovi koji su došli u Beograd bili zadovoljni. Šta je bolje za igrača od toga da vidi pune tribine? Nadam se i da sam ja ozbiljan trener", nasmijao se Obradović. "Takođe, imamo ekipu. Pričao sam sa nekim prijateljima i trenerima koji su to priznali i rekli da će vrijednost ovog tima da poraste na ljeto. Tako da će biti tema kako ćemo da zadržimo neke od njih. Ali siguran sam da ćemo da napravimo veoma dobru ekipu, ponovo".

"Znam da imamo igrače koji veoma vole da igraju za Partizan, jer nije samo novac to što sve pokreće. Vjerujem da svako među nama mora da nađe motivaciju u sebi da zna šta želi od života. Ali vjerujem da ima mnogo razloga da se vjeruje Partizanu kao trajnom evroligaškom klubu".

(MONDO)