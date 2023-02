RUŽAN GEST MATIJASA LESORA: Grobari vrijeđali Petruševa i Kalinića, on pozirao kraj poruke "Po faci"

Ljubimac Grobara stao kraj uvredljivog transparenta i fotografisao se.

Partizanov centar Matijas Lesor napravio je ružan i nepotreban gest poslije velike pobjede protiv Asvela, jer je prišao uvredljivom transparentu Grobara i nasmijan pozirao kraj njega. U pitanju je montaža na kojoj je on nag do pojasa, a u rukama drži ribe sa "likom" košarkaša Zvezde Filipa Petruševa i prošlogodišnjeg lidera crveno-bijelih, Nikole Kalinića. Uz to je bila ispisana i poruka "Po faci", kraj koje se Lesor fotografisao uz osmijeh.