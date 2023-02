Rijetko me neko iznenadi - on je uspio! Željko progovorio o ovom potezu: Dugo sam na klupi, dobro predviđam, ali...

Željko Obradović posebno je pričao o Jamu Madaru poslije pobjede protiv Asvela.

Izvor: MN PRESS

Partizan nastavlja trku za top8 Evrolige. U Areni je pregazio Asvel (92:71) i došao na skor 11-11 poslije 22 kola u elitnom takmičenju. Svi igrači koji su izašli na parket su se upisali, a među njima bio je i Jam Madar.

Izraelski plejmejker odigrao je sedam minuta, upisao tri poena i imao neke veoma lijepe poteze, poput asistencije za zakucavanje Alena Smailagića i jedan pas iza leđa koji nije završen košem. Upravo je o tome pričao i Željko Obradović na konferenciji za medije. "Jam mnogo pomaže timu, posebno u nekim mečevima u prošlosti kada nismo bili tako dobri. Njegovi problemi su bez lopte, on osjeća igru, voli to. Lucidan je, umije da iznenadi. Volim kada me igrač iznenadi. Rijetko se to dešava, toliko dugo sjedim na klupi, pa mogu da predvidim neke stvari, ali me on iznenadio", rekao je Željko.

Prokomentarisao je i ta odlična dodavanja. "Voli takve pasove, voli to i publika. Mada, na '+20' sve može. Na nekom drugom rezultatu, ne vjerujem da je baš pametno", poručio je Obradović aludirajući na to da Izraelac treba da popravi neke druge stvari u igri, posebno kada je odbrana u pitanju.

Spomenuo je i Džejmsa Nanelija koji se dosta mučio sa procentima šuta u prethodnom periodu. U ovom meču dao je 10 poena. "Naneli je odigrao na nivou kao i cijela ekipa, angažovano na obje strane terena. Od njega se to očekuje. Volio bih da tako nastavi", zaključio je Obradović.

(MONDO)