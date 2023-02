On je najvažniji igrač Partizana, najviše mu vjerujem! Obradović iznenadio, otkrio ko je ključni košarkaš crno-bijelih

Željko Obradović rekao je da je Uroš Trifunović najvažniji igrač Partizana.

Izvor: MN PRESS

Partizan je nastavio seriju pobjeda, šestu u posljednjih sedam utakmica. Srušen je Asvel u punoj Areni (92:71). Poslije skoro savršene partije tima Željko Obradović nije krio zadovoljstvo, pohvalio je sve svoje igrače. Posebno je istakao Uroša Trifunovića i nazvao ga je "najvažnijim igračem u timu".

Šef struke crno-bijelih dao je prvo analizu utakmice. "Nije bilo opuštanja u posljednjoj dionici, promašili smo neek otvorene šuteve, igrali smo dobru odbranu tokom cijelog meča. Metjuz je ubacio neke nevjerovatne šuteve, zadovoljan sam agresivnošću i reakcijom u napadu kako treba. Pametno, kretanje lopte, bilo je promašenih otvorenih šuteva. U posljednjoj dionici sam vodio računa i o meču protiv Žalgirisa koji nas čeka u petak", počeo je Obradović.

Pogledao je zatim papir sa statistikom. "Volio bih da nastavimo da igramo ovako, gledam statistiku da su imali tri osvojene i 17 izgubljenih, mi smo imali 11 ukradenih i sedam izgubljenih i na tome ćemo insistirati. Bilo je slično i protiv Zvezde, što znači da smo imali više posjeda. Oni su u prvom dijelu imali osam ofanzivnih skokova u drugom samo tri, to daje ton odbrani, da nemaju dodatne napade. Par puta su došli u poziciju da ne upute šut ka košu za 24 sekunde, pohvale za igrače", dodao je Željko.

Dobio je pitanje o Trifunoviću i Smailagiću. "Uroš je ključni igrač našeg tima, njemu najviše vjerujem. Igra fantastičnu odbranu. U posljednjim sekundama prvog poluvremena napravio je sjajnu rotaciju, čovjek je ubacio preko ruke i na tome sam mu čestitao. Prelomio je to u odnosu na prošlu godinu, izuzetno nam je važan igrač i čestitam mu kako igra ovu sezonu. Treba da bude agresivniji, posebno u napadu. Ne kao prošle godine da misli da će ostati na terenu ako postigne koš. Nego da bude agresivniji i piku i svemu. Smailagić igra sve bolje, bili su i neki faulovi na njemu koji nisu dosuđeni, ali Bože moj. Igra cijeli tim mnogo bolje i odbrambeno. Vide se neke stvari, koliko ima brze ruke, može da osvaja loptu, stalno se dešava isto. Ponekad pretjeruje, pa se primi lak koš. Ponavljam, rizik je rizik."

Da bi prošli među osam najboljih, crno-bijeli moraće da dođu i do pobjeda na gostovanjima. "Sigurno da je bitno pobijeđivati u gostima. Idemo u Kaunas da igramo protiv Žalgirisa. Oni su agresivan tim, fizički, dosta polažu na odbranu, igraju sa dosta izmjena. O utakmicama poslije te, otom-potom. Sada je koncentracija samo na Žalgirisu."

Derbi je dao vjetar u leđa ekipi. "Pobjeda protiv derbija daje moral igračima, rekao sam da su slavili u svlačionici i da je najvažnije samopouzdanje. Tako je bilo u ovom meču, da znamo šta znači agresivna odbrana i pametna igra u napadu. Ako to budemo radili, imaćemo dosta šansi da ostvarimo dobre rezultate."

Zatim je pričao posebno o pojedinim igračima. Prvo o Džejmsu Naneliju (10 poena). "Naneli je odigrao na nivou cijele ekipe, angažovano na obje strane terena. To se od njega očekuje, volio bih da tako nastavi."

Onda o Madaru. "Sam je mnogo pomagao timu, posebno u prethodnim utakmicama kada nismo bili dobri. Ima probleme van lopte, napadački osjeća igru, voli to, lucidan je, umije da iznenadi. Volim kad me igrač iznenadi, to se rijetko dešava, ali se dešava. Obično se predviđaju stvari, koliko godina sjedim na klupi. Pomaže timu i pomagaće. Voli te neke pasove, voli to publika takođe. Na 20 razlike sve može, na nekom drugom rezultatu ne vjerujem da je baš pametno."

Pohvalio je igru u defanzivi cijele ekipe. "Najvažnija stvar je da smo počeli da igramo agreisvnije i na lopti i bez lopte. Ti pasovi koje protivnici imaju nisu laki kao ranije. U prvom dijelu smo imali neke tri greške koje sam odmah vidio. Da ne pominjem imena, sve to izgleda bolje. Moramo da radimo. Ključna stvar za Žalgiris je ta agresivnost na lopti, posebno na glavne kreatore, kao što je bilo protiv Asvela na De Kolou i Bostu. Ponekad je košarka takva igra da treba da se rizikuje, tada se zna kada se rizikuje i zbog čega."

Na konstataciju da je ovo bila "najbolja partija Partizana u sezoni" Željko je zastao na trenutak. "Ne znam da li je najbolja, na veoma visokom nivou. Da damo kompliment i kapitenu Panteru koji je odigrao fantastično. Ne volim pojedince da ističem, drago mi je da to izgleda tako da imamo igru bez obzira na to ko je na parketu. To je potrebno za ovaj nivo Evrolige. Svi će dobiti šansu. Poslije petka, vraćamo se uveče iz Kaunasa i u nedjelju igramo sa Megom, a imamo strašno lijepo iskustvo sa njima od prošle godine. Biće potrebni svi igrači, raspored minuta, svježina.

Na kraju je pričao o publici. "Navijači nam daju ogromnu energiju, zahvalni smo na tome, hvala im na atmosferi i svemu. Ponosan sam na ovo što se dešava u našoj Areni, ogromna želja, publika prepoznaje svaku dobru odbranu. Lako je reagovati na postignut koš, ali hvala im kako reaguju na defanzivu. Daju podršku igračima. Kada su gostovanja u pitanju, treba da motiviše atmosfera i na strani. Tako je bilo protiv Zvezde, oni su bodrili njihov tim, ali smo mi našli rješenje da pobijedimo", zaključio je Obradović.

(MONDO)