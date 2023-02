"Zvezdi je prošao medeni mjesec!" Edin Avdić: Ovakav Partizan i Zvezda sa Kampacom? Hm...

Crvena zvezda je u očiglednom padu forme, a evo šta o tome kaže Edin Avdić u podkastu "Šesta lična".

Izvor: MN PRESS, Bianca Costantini/Ciamillo-Castoria

KK Crvena zvezda je u očiglednom padu forme i porazima u nizu (četiri u poslednjih pet utakmica u Evroligi), smanjene su njene šanse za plasman u Top 8. Problemi koji su viđeni u derbiju protiv Partizana prošle nedjelje ponovili su se još drastičnije u neuspjehu protiv Virtusa. Trener Duško Ivanović kritikovao je poslije meča odsustvo agresivnosti, probleme na niskom postu, a ponovo je bilo očigledno koliko je lopti Zvezda ispustila, izgubila i prosto predala rivalu. Protiv Partizana bilo ih je čak 16, a protiv Virtusa 14. U dvije evroligaške utakmice u nizu - čak 30.

"Živo me zanima kako će to da izgleda sa Kampacom. Mislio sam da Zvezda tu ima neku prednost (u odnosu na Partizan), ali hm... Veoma je izjednačeno. Utisak mi je da im je istekao medeni mjesec i sad se neki igrači opet vraćaju 'tu negdje'. Neki su igrali i iznad granica mogućnosti, a sad ćemo da vidimo kako će sve da dođe na svoje. Prije svega govorim samo o duelima ta dva tima. Sad je to vrlo izjednačeno", rekao je Edin Avdić u MONDO podkastu "šesta lična" u kojem je tema bio vječiti derbi.

Komentarišući i pad u formi jednog od lidera Zvezde, Luke Vildoze, Avdić je oijcenio da nastupi Argentinca nekad djeluju "neobavezno".

"Vildozin šut je nevjerovatan, diže se lagano da mu i ne treba puno. Ali neki potezi, gdje on iz pikenrola zateže kao Medžik Džonson kroz sredinu, a ona ide u aut, a pritom i ne vidi igrača koji se otvara. Malo je previše. To mi je malo utisak, to sam osjetio i protiv Žalgirisa u onoj završnici. Rekli smo da on igra hazarderski, a to nije ni hazarderski, već apsolutno nije potrebno u datom momentu. Kampaco baca te pasove, Vildoza ne. Previše pokušava. I mislim da on i Nedović nisu uspjeli da uključe ostatak ekipe u derbiju".

U komentaru pobjede Partizana u derbiju, Avdić je istakao tri stvari kao presudne za pobjedu Partizana. "Odbrana je bila ključna u derbiju, Partizan je odigrao jednu od najboljih defanziva i to je bila promjena. Zvezda se nametnula čvrstinom u prva dva derbija, naročito u drugom. Partizan je sad probao da ih natjera da razmišljaju, pa je bilo preuzimanja, pa iskakanje na 'piku', pa iskakanje, pa preuzimanje. Nisu mogli da se naviknu šta da rade u datom trenutku...", rekao je on.

"Dalje, Egzum na niskom postu. To je specijalitet kuće Željka Obradovića godinama. On je napadao Vildozu i jako su dobro napadali Vildozu i Nedovića i mislim da je to razlog zašto je onoliko držao Nedovića na klupi, jer mu se nije svidjelo kako to izgleda defanzivno. I možda najbitnija stavka, što je Ledej apsolutno nadigrao Petruševa i sve je ubacio preko njega. U ritmu utakmice ga je kažnjavao trojkama, a na kraju, Partizan je upao u tih 4,5 minuta u kojima jede vrijeme a ništa se ne dešava u napadu, a to mu se događalo i prošle sezone, tu je Ledej izvukao nekoliko šuteva preko Petruševa, u padu. To su mi glavni utisci".

Poslušajte najnoviju epizodu "Šeste lične":