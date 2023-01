Tri razloga zbog kojih je Partizan pobijedio u derbiju! Crno-bijeli jure TOP 8 Evrolige - oni čuvaju nadu za prolaz!

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u drugom evroligaškom derbiju, a ovo su glavni razlozi trijumfa crno-bijelih.

Partizan je pobijedio u drugom ovosezonskom evroligaškom derbiju (79:78). U "Pioniru" je odnio bodove i to u meču koji nije smio da izgubi. Nije pao pod pritiskom, upisao je trijumf i tek treći na gostovanjima u elitnom takmičenju. Duel koji bi i sa tog aspekta mogao da bude i te kako važan, da popravi skor u mečevima na strani u borbi za Top8.

Prije derbija Partizan je bio na skoru 9-11, Zvezda na 10-10, pod znatno većom presijom bio je tim Željka Obradovića. Drugi poraz od vječitog rivala značio bi i znatno umanjenje šansi za prolaz među osam najboljih. Bio je to derbi koji je morao da dobije i upravo to je i uradio. Sada su obje ekipe na skoru 10-11 i u preostalih 13 kola vodiće se velika borba za mjesto u plej-ofu.

"Moraćemo da popravimo stvari koje nisu valjale u prvom derbiju, ako želimo da pobijedimo. Svi detalji su važni", rekao je Obradović prije meča. Šta je to bilo drugačije i koje su to stvari koje su donijele prevagu na crno-bijeli tas? Ovo su tri razloga koja su imala najveći uticaj na trijumf Partizana.

ZEK LEDEJ

Čak i da niste gledali derbi, pogled na statistiku bio bi dovoljan da se vidi ko je bio najkorisniji igrač Partizana. Zek Ledej je odigrao jednu od najboljih partija u crno-bijelom dresu. Meč je završio sa 20 poena i tri skoka, od toga je ubacio četiri trojke iz pet pokušaja. Bio je nerješiva enigma za odbranu Crvene zvezde. Trojka koju je dao za kraj prvog poluvremena ulila mu je dodatno samopuzdanje za nastavak meča.

Bio je odličan i ofanzivno i defanzivno, pravio je velike probleme protivničkim igračima, dobro je čuvao Filipa Petruševa (8, 10sk) i to je bio jedan od bitnih detalja za uspjeh Partizana. "Pokušavao sam da igram za tim i da uradim sve da pobijedimo. Saigrači su me pronalazili, trudio sam se to da iskoristim. Ovakva pobjeda nam pomaže da idemo napred i da budemo bolji", rekao je Ledej poslije meča.

DANTE EGZUM I ALEKSA AVRAMOVIĆ

Ledej je poneo priznanje za najboljeg igrača, ali je Dante Egzum lider Partizana. On je taj koji diriguje i to se vidjelo i u derbiju. Meč je završio sa 20 poena, 5 skokova i 4 asistencije i pokazao je svima još jednom zašto je teško sačuvati ga u napadu i koliko je teško poentirati preko njega u odbrani. Kada je bilo najpotrebnije bio je tu da "povuče", ali i da smiri i ubrza igru kada je to bilo neophodno. Uz sve to dao je i pet od šest slobodnih bacanja u posljednjem minutu, kada se meč lomio.

Bitan faktor u pobjedi bio je i Aleksa Avramović (3, 4as). Ne toliko zbog poena, koliko zbog načina igre, agresivnosti u odbrani, četiri asistencije za 10 minuta na parketu. Dao je samo tri poena, ali ekstremno važna, u trećoj dionici, u momentima kada je Zvezda prišla na poen zaostatka (50:51) je dao ekstremno bitne poene da odbije nalet protivnika. Na to je Jam Madar dodao pet poena, pa su tako plejmejkeri crno-bijelih dali ukupno 28 poena, dok je na drugoj strani od organizatora igre Luka Vildoza praktično igrao sam (26, 6sk, 2 as, 3 izg.l).

STRPLJENJE I KONTROLA

Vjerovatno je i Duško Ivanović na najbolji način objasnio šta je napravilo najveću razliku u drugom derbiju. "Strpljenje igrača Partizana bilo je veliko, mi ga nismo imali u napadu, velika je razlika u izgubljenim i osvojenim loptama, a sve je to do strpljenja", rekao je Ivanović.

Upravo je to ono što statistika potvrđuje. Partizan je imao 13 asistencija, 12 ukradenih lopti i 7 izgubljenih. Zvezda je imala 12 asistencija, 3 ukradene lopte i čak 16 izgubljenih. Sve to na kraju donijelo je prevagu. Plejmejkeri Partizana Egzum, Avramović i Madar odlično su "čitali" igru, znali su kada treba da se ubrza, kada da se uspori i donosili su prava rješenja u napadu. Sada to mora i da potvrdi, slijedi duplo evroligaško kolo, meč protiv Asvela kod kuće, pa gostovanje Žalgirisu. Ako hoće u top8, moraće da nastavi seriju pobjeda.

