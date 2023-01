Partizan se nudio, ali Crvena zvezda pobjedu nije prihvatila. Ukratko se tako može opisati razlog neuspjeha crveno-bijelih u drugom vječitom derbiju u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Partizan je uspio da upiše svoju prvu pobjedu u derbijima ove sezone i da se izjednači na tabeli Evrolige sa Crvenom zvezdom. Pisali smo već o tri ključna razloga trijumfa crno-bijelih koji su na kraju bili čvršći i prije svega koncentrisaniji i smireniji kada je to bilo potrebno. Što se Crvene zvezde tiče, ovaj poraz su igrači Duška Ivanovića sami sebi priredili...

"Jeste težak poraz, ali apsolutno smo sami krivi. Naše gluposti su svaki put kaznili i dobili nas jedan razlike. Mogli smo da igramo bolje u nekim dijelovima utakmice, ali svaki put smo im mi dali na našu grešku, oni su to uzeli i to je to. Ništa oni nisu igrali specijalno u odnosu na nas", rekao je Filip Petrušev poslije vječitog derbija i vrlo tačno opisao meč koji smo gledali u "Pioniru".

Crvena zvezda je na kraju izgubila poenom razlike, a imala je mnogo, mnogo šansi da preokrene utakmicu. Ipak, kad god je bilo potrebno da se prelomi desila se greška, promašaj, izgubljena lopta i jednostavno tako nije moglo da se dođe do pobjede u ovakvom meču.

To se jasno vidi i na statistici. Crvena zvezda je ovaj meč završila sa 12 asistencija, a 16 izgubljenih lopti. Uz to je tim Duška Ivanovića imao samo tri ukradene lopte, Kada se pogleda statistika sa druge strane i vidi 13 asistencija Paritzana, ali čak 12 ukradenih lopti i samo 7 izgubljenih prilično iznenađujuće izgleda što je Zvezda uspjela da izgubi sa samo poenom razlike. A bilo je šansi za preokret, toliko...

SVE PROPUŠTENE ŠANSE CRVENE ZVEZDE - A IMA IH BAŠ MNOGO!

Vidi opis Sve propuštene šanse Crvene zvezde - bilo ih je previše: Partizan se nudio, a crveno-bijeli su sve uprskali, evo i kako! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Prva četvtina ovog meča završila se trojkom Luke Vildoze za 20:18 i od tada smo u narednih 30 minuta gledali apsolutno isti film na terenu. Kada je na startu druge četvrtine Crvena zvezda bila na 25:22 za Partizan Vildoza je izgubio loptu. Potom je pri rezultatu 27:24 za crno-bijele Dante Egzum ostao sam i pogodio za tri pa je tako ponovo odlijepio svoj tim na više od jednog posjeda razlike.

Kada je bilo potrebno da se dodatnim impulsom preokrene utakmica, da se povede, nikada nije bilo dovoljno koncentracije, kako u napadu, tako i u odbrani, Petršev je pred kraj poluvremena ubacio poene za 40:37, Kevin Panter je ponudio Zvezdi da izjednači sa dvije promašene trojke, ali je Dante Egzum uhvatio skok u napadu i crno-bijeli su serijom završili poluvrijeme sa "plus 8" – 45:37.

Drugo poluvrijeme, ista priča. Zvezda je prišla odmah na startu na 45:42, Željko Obradović je pozvao minut odmora, a Luka Vildoza je izgubio loptu poslije koje je Egzum trojkom odveo Partizan na "plus 6". Odmah je Vildoza vratio tu trojku, ali poslije Ledejevog promašaja je ishitreno šutnuo i Egzum je još jednom svojim poenima doveo goste na dva posjeda prednosti.

Crveno-bijeli su skupili redove, Nedović je pogodio za 51:50 na tri minuta do kraja treće četvrtine, a onda smo vidjeli dva minuta bez poena sa obje strane da bi Aleksa Avramović na kraju još jednom u derbiju pogodio jako bitan šut za 54:51.

U posljednjih deset minuta se ušlo sa vođstvom Partizana 57:54, Nedović je dobio loptu u ugao i... Papapetru je doletio iz reketa i izblokirao mu šut! Kada je Lazarević ubacio svoje jedine poene na meču na 5:44 do kraja na semaforu je pisalo 63:62, ali je nekoliko sekundi kasnije Zek Ledej ostao potpuno sam na trojci i pogodio za 66:62. Kada je argentinski plej ubacio trojku za 70:67, Zek Ledej je promašio, a u narednom napadu Zvezde Luka Mitrović uhvatio dva skoka u napadu poslije Vildozinih promašaja, na kraju probao i sam ispod koša i – promašio.

Lesor je sa bacanja povećao prednost na 72:67 na dva minuta do kraja meča, ali je Zvezda sebi iskreirala još jednu šansu. Pogodili su Dobrić i Nedović za 72:71 na 77 sekundi do kraja, a kada je Panter ubacio poene za 74:71 na semaforu je ostalo još 69 sekundi, sasvim dovoljno za preokret ili izjednačenje. Šta se tada desilo? Izgubljena lopta Nedovića koja je zapečatila sudbinu Zvezde. Kakav smo meč gledali, na kraju je bilo i logično da izgubljenom loptom i svojom greškom tim Duška Ivanovića izgubi.

NE, NE MOGU SAMO VILDOZA I NEDOVIĆ!

Vidi opis Sve propuštene šanse Crvene zvezde - bilo ih je previše: Partizan se nudio, a crveno-bijeli su sve uprskali, evo i kako! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Kada se lomilo Vildoza je gubio lopte, Nedović je bio izblokiran, promašivali su šuteve, ali su za to najmanje krivi oni sami. Od samog starta meča dvojica lidera ovog tima nisu dobila adekvatnu podršku od saigrača.

Holand nije ni ulazio u igru, Lazić, Kuzmić i Marković se nisu ni upisali u strijelce, dok su Bentil, Ivanović, Mitrović i Lazarević ubacili po samo dva poena. Petrušev je stao na osam i to prilično raštrkanih tokom cijelog meča, a Dobrić je ubacio 13 prije svega zahvaljujući tome što je u dva uzastopna napada pogađao trojke i realno ga tokom većine utakmice nije bilo na onaj način na koji se to od njega očekuje.

Nedostajao je još neko raspoložen, razigran, spreman da kako u napadu tako i u odbrani bude konstantan cijeli meč. Lazarević je upisao neke dobre minute u defanzivi na Ledeju, Mitrović je uhvatio nekoliko bitnih skokova, ali su se ovaj put crveno-bijeli čak i previše oslonili na svoje lidere.

Sjetimo se prvog derbija u kome su skokovi Hasana Martina, njegova defanziva na Lesoru i "ragbi petorka" sa Markovićem, Lazićem, Dobrićem i Lazarevićem bili tas na vagi koji je odnio pobjedu crveno-bijelima. Ovoga puta tog tasa nije bilo.

(MONDO)