Krstić preuzeo čuveni srpski klub - stanje je alarmantno! Čuveni centar se oglasio: "Ne mogu da shvatim da toga nema"

Nenad Krstić preuzeo je Slogu iz Kraljeva.

Izvor: MN PRESS

Nenad Krstić ponovo u srpskoj košarci, samo što će ovog puta biti u nekoj drugoj ulozi, a ne u dresu. Postao je predsjednik Sloge iz Kraljeva. Kluba koji prolazi kroz vjerovatno i najteži period u svojoj istoriji. Igrači su bili u štrajku zbog neisplaćenih zarada, nisu otputovali na meč protiv Tamiša u januaru, a rješenje za sve to probaće da nađe proslavljeni košarkaš.

Klub je osnovan 1949. godine, a ovaj dres nosili su igrači poput Ljubodraga Ducija Simonovića, Vlade Divca, Dragana Todorića, upravo su Divac i Miloš Babić bili i u NBA ligi. Pokušaće Krstić da ih vrati na staze stare slave.

"Po završetku angažovanja u Košarkaškom savezu Srbije nisam razmišljao u smjeru da radim nešto u košarci, isključio sam se totalno. Bilo je tako nekoliko mjeseci, gledao sam samo utakmice, ali se onda dogodio taj problem sa Slogom, ekipa nije otputovala na meč, pa je usledio poziv gradonačelnika Kraljeva, koga odlično poznajem. Počelo je stidljivo sa pričom o prključenju, a došlo je do toga da postanem predsjednik kluba", kaže Krstić za "Mozzart sport".

Priznao je da stanje nije ni malo naivno. "Situacija je alarmantna, što finansijski, što organizaciono, ali sam vidio energiju i motiv da pomognem klubu koji ima istoriju. Uvidio sam potencijal da može da se napravi dobra priča. Prvobitni fokus biće mlađe kategorije koje praktično ne postoje. Juniori igraju na pozajmici u drugom klubu u Kraljevu, ima kadetska ekipa, nema škole košarke i to ću prvo uraditi. Shvatam da je Beograd broj jedan i da tamo idu najtelentovaniji, ali ne mogu da shvatim da nema juniorske ekipe i škole košarke koja je uvijek bila prepoznatljiva u ovom delu Srbije."

Kao primer naveo je i Željka Rebraču koji je preuzeo novosadsku Vojvodinu.

"To je pravi primjer, može da bude odlična stvar, posebno u sredinama van Beograda. Naravno, nema ništa bez igrača na terenu, ali kada se uključe bivši igrači na tim funkcionerskim mjestima, možda će to nekoga da privuče. Prije svega da vidi da je klub ozbiljan i da ide u pravom smjeru. Ja sam ponikao u Mašincu, tu je Sloga, dva kluba iz Kraljeva koja su donijela mnoge košarkaške asove. Bilo bi idealno da uradimo nešto slično, da nekima koji nemaju minutažu damo priliku da se pokažu, da ožive karijeru, govorim o mlađim košarkašima. To su neki od ciljeva koji bi mogli da pomognu klubu, što bi značilo i da bi klub pomogao njima", zaključio je Krstić.