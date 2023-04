OBRADOVIĆ PODIGAO PAPIR PRED NOVINARIMA: MOGU I OVO DA VAM POKAŽEM! Željko vjeruje u uspjeh: Tri koraka dijele nas do F4

Obradović u plej-of serijama ima skor 20:1 i to je bio uvod u pitanje, ali iskusnom stručnjaku to niej bilo važno.

"Igramo protiv tima koji zajedno imaju veliki kvalitet. Ako pogledate minutažu tokom sezone. Niko nema veliku mintažu. Sve počinje od Tavaresa koji je najdominantniji u Evrpi, kao i svi i on ima neke stvari koje mislimo da možemo da koristimo protiv njega. Bitno je da li će ova dva visoka da igraju, Poarije i Korneli, na njih mislim. Tavares je petica, ko ulazi ako on nije na terenu, Poarije je boi prvi, Konrelija su koristili. Protiv Makabija igrali su sa Jabuseleom na poziciji centra, razgovarali smo o tome, o reakcijama. Utakmica će da pruži odgovor i moramo da odreagujemo i da vidimo koji su najbolji načini i da odgovorim na njihove petorke gde mogu da igraju sa igračima koji mogu da preuzmu, da budu agresivni, da igaaju u dropu...

"PUŠTAM IGRAČE DA PREDLAŽU"

Obradović je upitan i da li za plej-of postoje neke tajne, u vidu "keca u rukavu".

"Pripremamo se kao za svaku utakmicu. Desilo se da smo skoro igrali sa njima, znaju i oni sve o nama. Naravno da kada anaaliziraš prethodnu utakmicu i onu prvu, dolaziš do zaključaka da vidiš šta treba da bude drugačije. I na treningu kada smo krenuli da pričamo o našoj odbrani, svidela mi se reakcija igrača da su oni ti koji treba da donose odluke. Kad pričamo o taktici igri u odbrani, Volim da diskutujem sa njima i da oni shvate da je to taj način, ne da u toku utakmice bude drugačije. Dolazili su i da predlože nešto, verujem igračima. Gde je njihova zona komfora veća, onda je to dobro. Uradićemo to i ovog puta."