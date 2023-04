OVO JE PUT PARTIZANA I ZVEZDE KA EVROLIGI! "Vječite" čekaju po dvije prepreke do serije za titulu!

Poznati su svi parovi ABA plej-ofa!

Izvor: MN PRESS

Pobjedom Partizana protiv Budućnosti u posljednjoj utakmici oba tima pred plej-of, definisan je i izgled borbe za titulu ABA lige, koju će braniti Crvena zvezda Meridianbet. Crno-bijeli su poslije 12 godina izborili "pol-poziciju" i prednost domaćeg terena kroz čitav plej-of, koji će početi predstojećeg vikenda. A, ovo su parovi:

Partizan - Studentski centar

Cedevita Olimpija - FMP

Crvena zvezda Meridianbet - Zadar

Budućnost - Mega

Plej-of počinje prema planu 29. lii 30. aprila, a mečevi četvrtfinala će od predstojećeg vikenda biti igrani na nedjelju dana. I u četvrtfinalu i u polufinalu igra se na dvije pobjede, a u finalu na tri, kao i do sada. Do ovog trenutka, nagovještaj odlaganja postojao je samo u slučaju Partizanovog plasmana na Fajnal-for Evrolige, koji će biti odigran od 19. do 21. maja. Ipak, ostaje da ABA ozvaniči sve termine.

Za sada se zna samo to da će ligaški dio biti završen utakmicama Mornar - Igokea u nedjelju i Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Meridianbet u ponedjeljak, mada one neće imati takmičarski značaj, jer su crno-bijeli trijumfom u Podgorici odlučili borbu za prvo mjesto. Prema trenutnim najavama, ta titula će i ove sezone donijeti plasman u Evroligu, mada su specijalizovani portali prethodnih dana i nedjelja predviđali da su "vječiti" rivali zajedno među favoritima za pozivnice, jer ih rukovodstvo i sljedeće godine zajedno vidi u takmičenju.