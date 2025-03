"Dušane, pa otkud ti?": Vlahović šokirao Tudora već prvog dana!

Dušan Vlahović je odlučio da prekine odmor i odmah dođe u Juventus kod novog trenera Igora Tudora.

Izvor: MN Press/IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Nposredmo pred utakmicu Srbije i Austrije (2:0) u Beogradu u okviru Lige nacija, Dušan Vlahović saznao je da je dobio novog trenera u Juventusu. Dosadašnjeg šefa Tijaga Motu, kod koga praktično nije igrao od početka godine, zamijenio je dobro poznati hrvatski trener Igor Tudor koji se tako vratio u grad u kome je igrao, pa bio i pomoćnik Andrei Pirlu.

To je očigledno motivisalo i Vlahovića koji je razbio Austrijance u drugom poluvremenu i na kraju zasluženo došao do gola, da bi vrlo brzo oduševio i novog trenera "stare dame". Kako javljaju italijanski mediji, Vlahović se odmah poslije utakmice vratio u Torino kako bi se što pre spremio za subotnju utakmicu protiv Đenove. Iako mu je klub davao dan odmora da završi sve obaveze koje je imao u Srbiji, Vlahović je to odbio i već u utorak trenirao kod Igora Tudora.

Naravno, oduševilo je to Hrvata, koji je takođe putovao 10 sati automobilom da bi potpisao ugovor za Juventus, tako da se već unaprijed čini da će se njihove hemije poklopiti. Vidjećemo da li i fudbalske zamisli, što djeluje da bi mogao da bude slučaj u odnosu na ranije njegove time.

Vidjeli smo da Tudor uglavnom igra u formaciji 3-4-1-2 (ili 3-4-2-1) koju Vlahović najčešće ima i u reprezentaciji Srbije, pa ćemo vidjeti kako će ga uklopiti uz Kenana Jildiza i Randala Kolo Muanija.

Tu je naravno i faktor "neproduživanja ugovora" zbog kog je Dušan Vlahović postao višak u Juventusu, prosto je i naređenje bilo da više ne igra, ali ko zna, možda se sa promjenom trenera i potrebom "stare dame" za boljim rješenjima u napadu ipak okrenu ka Srbinu, strijelcu 14 golova ove sezone.

