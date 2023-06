"POMOGAO SAM ŽELJKU, MISLIO SAM DA MI JE PRIJATELJ!" Čović se oglasio: Kad vas pitaju za vrijeđanje, vi niste čuli!

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović tokom gostovanja na televiziji prokomentarisao Željka Obrdovića i Partizan.

Partizan ima prednost (2:0) u finalu ABA lige, a naredna utakmica serije igraće se na terenu Crvene zvezde. Aktuelni šampion se pred taj meč oglasio saopštenjem, a zatim je i predsjednik kluba Nebojša Čović gostovao u jutarnjem programu televizija "Prva", gde je detaljno pričao o dešavanjima u regionalnoj košarci.

Tom prilikom je Čović pričao o Željku Obradoviću, za kojeg je tokom prethodnih godina smatrao da mu je prijatelj. Njih dvojica su svojevremeno, prije gotovo tri decenije, sarađivali u Košarkaškom savezu SR Jugoslavije - dok je Čović bio predsjednik tog tijela, a Obradović selektor reprezentacije koja se nakon sankcija vratila na međunarodnu scenu!

"To nije ništa novo, to traje već godinama unazad. To traje, na primjer, i na utakmicama gdje ne igra Crvena zvezda. Ja duže vremena pričam o tome, njih nerviraju naša saopštenja, iznošenje činjenica i istina", počeo je Čović, a zatim je govorio i o treneru crno-bijelih: "Taj Željko Obradović ne bi bio u Partizanu da nije bilo države i predsjednika države. Taj trener Partizana, za kojeg sam mislio da mi je prijatelj jer sam mu nešto pomogao tamo '95 kad sam ga postavio za selektora reprezentacije Jugoslavije, kaže da je korektna atmosfera. Kad ga pitaju za Nedovića koji je reprezentativac kaže da nije čuo. Kakva je to kontroverza, kažete da je dobro, a kad vas pitaju za vrijeđanje onda niste čuli? Znam da se to događalo, da su vrijeđani igrači Partizana od strane Zvezdinih navijača, ali nikada navijači Zvezde nisu vrijeđali porodice."

Predsjednik Zvezde se osvrnuo i na situaciju u kojoj su navijači crveno-bijelih uvredama dočekali Željka Obradovića. "Tada je rečeno, ako bude skandiranje, on će to zaustaviti u svojoj hali. Znam da će sada na društvenim mrežama biti raznih komentara. Tu vi vidite koliko smo mi bolesni, kad napadamo jednog Đokovića, jednog Jokića. Skandiralo se i 'Željko Turčine', ali to nismo mi organizovali, uvijek se opominjalo i uvijek smo se izvinjavali. Tada je Dejan Radonjić bio trener Zvezde, a on mu je prijatelj", dodao je Nebojša Čović.

Pored Željka Obradovića, predsjednik Crvene zvezde imenom i prezimenom obratio se i sportskom direktoru Partizana. On je naveo kako je nekadašnji centar Zoran Savić direktan krivac za Kampacovu pauzu u Evroligi, jer je najkvalitetnijem takmičenju na kontinentu "tužio" Crvenu zvezdu i tako je spriječio da registruje Argentinca. "Zašto Kampaco nije igrao za Zvezdu? Jer je Zoran Savić sjedio u Evroligi i tužakao klub iz svog grada. Taj isti Zoran Savić je zvao Evroligu, Valensiju... Zbog malog Topića. I on je sve zaboravio. Vidim da će Partizan u izuzetno zanimljivoj 'diktaturi' gdje svako gleda svoja posla, a on juna 2017. godine se ne plaća porez, osvojiti titulu", dodao je Čović.

Tokom gostovanja u jutarnjem programu Nebojša Čović se dotakao i neobične odluke da u završnici regionalnog takmičenja nema arbitara iz Srbije. Njih četvorica su pred finalnu seriju dostavili ligi dokaze o sprečenosti da dijele pravdu, pa su za najbitnije mečeve u takmičenju delegirani arbitri iz drugih republika nekadašnje države.

"Gdje su srpske sudije? Pa razbježali su se! Kad sude Kup Radivoje Koraća prilaze im viđeni treneri i govore 'Pazi ti kako sudiš, nećeš biti delegiran na Evroligi.' Zato nema srpskih sudija da sude finale ABA lige Partizanu i Zvezdi", rekao je na kraju Nebojša Čović i nabrojao koji će arbitri dijeliti pravdu na trećem meču.

Možda i posljednju utakmicu ABA lige u ovoj sezoni sudiće Damir Javor, Tomislav Hordov, Luka Kardum, a Nebojša Čović je pozvao navijače Zvezde da ne vrijeđaju ni njih ni porodice Partizanovih igrača. Takođe, prvi čovjek crveno-bijelih je istakao da je arbitar Javor izuzetno korektan čovjek i da ne zaslužuje uvrede sa tribina hale "Aleksandar Nikolić".