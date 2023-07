SLUKAS SE OPROSTIO OD OLIMPIJAKOSA I "PECNUO" TRENERA! Emotivna poruka, pa prozivka: "Sa nekima nisam uspio..."

Kostas Slukas se oprostio od Olimpijakosa i usput je imao šta da kaže i o treneru Barcokasu.

Izvor: Profimedia

Kostas Slukas i zvanično više nije košarkaš Olimpijakosa. Nije postignut dogovor o novom ugovoru i produžetku saradnje, pa je grčki plejmejker slobodan u izboru nove sredine. Tamošnji mediji pišu da je najbliži Fenerbahčeu, ali je u trci i Partizan. Prvenstveno zbog činjenice da je sa Željkom Obradovićem radio pet godina.

Poslije odluke o odlasku i serije sastanaka sa vlasnicima kluba oglasio se emotivnom porukom. "U životu sportiste postoje dobri i loši momenti. Tokom tri godine u Olimpijakosu bilo je puno uspjeha i borbe za titlu, dobili smo priznanje na najvišem nivou Evrolige, igrali na fajnal-foru, bili smo prihvaćeno od strane svih protivnika. Sada se naši putevi razilaze. Moje veliko poštovanje prema braći Angelopulos nije bilo isforsirano, već insiprisano. Zato sam proveo toliko sati u potrazi za rješenjem na našim sastancima. Imamo isti cilj unutar tima i tako smo došli do uspjeha. Bez obzira na to da li pobijeđivali ili gubili, radili smo to zajedno", počeo je Slukas.

Iskoristio je priliku i da "pecne" trenera Jorgosa Barcokasa. Navodno je on razlog zbog kog odlazi, pošto je nezadovoljan ulogom i načinom na koji ga trener koristi. "S obzirom na sve šta se dešavalo u prethodnom periodu osjećam da nisam uspio da inspirišem isto poštovanje od svih. Ipak, jedan detalj na kraju ne utiče na sve prelijepe godine koje smo imali. Odlazim sa osjećajem ispunjenosti i sa čistom sviješću, jer znam da sam dao sve od sebe i da sam poštovao ovaj dres. Borio sam se zajedno sa saigračima, navijačima, menadžmentom, svi su mi vjerovali tokom ovog izazovnog perioda i nadam se da sam uspio da uzvratim", zaključio je Slukas.

