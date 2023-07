Topić je dobio udarac i ostao je da leži na parketu. Svi su bili zabrinuti, Stefanović mu je sa klupe dobacivao "Ajde sine" i pokazivao da ustane. Učinio je to na kraju i pokazao dam ože da nastavi meč i da izmena nije potrebna.

Bogoljub Marković je uhvatio loptu i krenuo u prodor, fauliran je, a to je Grunlohu treća lična, div u reketu Nemačke je morao napolje, a najbolji strelac Srbije dao je oba penala, ovo se od njega čekalo - 50:45!

Najbolji strelac Srbije Marković dao je tek svoj sedmi poen i to uz malo sreće, od njega se očekuje da dodatno povuče u nastavku meča - 48:43.

Srbija je u krizi, ne može da dođe do poena još od koša Topića, Bošnjaković promašuje oba slobodna bacanja, Kajil daje jedno od dva na drugoj strani - 46:43.

Srbija je ušla u kontra-ritam, Nemačka to ne koristi, a problem za Stefanovića je treća lična Topića - 46:39.

Harčenkov je glavni igrač Nemačke i nemaju srpski igrčai rešenje za njega, ali na drugoj strani Marković nalazi put do koša - 30:31.

Topić asistira, NIkolić pogađa, Srbija dolazi do prvog vođstva na utakmici - 15:13.

ČEKA SE FILIP...

Važnu ulogu u srpskom timu ima Filip Jović. On je zbog povrede zgloba propustio četvrtfinale sa Izraelom i do poslednjeg trenutka se neće znati hoće li biti u timu za polufinale. On prosečno daje 14,5 poena, uz 7,2 skoka po meču.