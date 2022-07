Novi trener Zvezde šampion sa "orlićima": Srbija osvojila Evropsko prvenstvo B divizije!

Novi trener Zvezde poslije trijumfa sa juniorima dolazi na posao na Malom Kalemegdanu

Izvor: MN PRESS

Muška U20 reprezentacija Srbije osvojila je prvo mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije, pošto je u finalu savladala Island. Tim koji vodi selektor Vladimir Jovanović, novi trener Crvene zvezde, tako je bez poraza završio turnir u Tbilisiju.

Samim plasmanom u finale Evropskog prvenstva B divizije, "orlići" su ostvarili zacrtani cilj – povratak u A diviziju. Ipak, nisu željeli da tu stanu, već su hjeli da trijumfuju i u finalu i u tome su uspjeli, iako su naspram sebe imali nezgodne Islanđane.

"Tako su uporni Islanđani natjerali srpski tim na petominutni post na početku drugog perioda, kada su serijom 11:0 sasvim solidan kapital Orlića (23:16) sa kraja prve četvrtine pretvorili u vođstvo (23:27). U jednom trenutku bilo je i 27:34, ali su srpski košarkaši uspjeli da se oslobode pritiska rivala i da prvo poluvrijeme završe serijom 12:4, što je značilo da na odmor nose prednost od jednog poena (39:38).

U nastavku su "orlići" odigrali mnogo konkretnije. Pet minuta po povratku iz svlačionice otišli su i na plus devet (51:42), što je bio signal da su ponovo uhvatili svoj ritam. Do kraja su uspjeli da odbiju svaki nalet rivala i dođu do pobjede", objavio je sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Luka Paunović je sa 17 poena bio najefikasniji, Aleksa Kovačević je dodao 15, na poen manje stali su Vojin Medarević i Mihailo Mušikić.

