21 : 16 Kraj konferencije Selektor Svetislav Pešić je završio konferenciju za medije.

21 : 12 Odbrana, odbrana i samo odbrana! "Radimo da te detalje popravljamo u odbrani. Dobra je reakcija bila pogotovo u odbrani. Ja stalno ponavljam o odbrani tranzicije da je to ključ svega. Mi imamo ekipu koja veoma dobro trči, čak i ovi visoki. Videli ste kako Milutinov zagrebe preko celog terena, ali videli ste kako ej važno da se vrati što pre i da se formira odbrana. Da budemo organizovani, to će nam dati samopouzdanje da ne primamo lake koševe u tranziciji. Onda je lakše i u napadu", objasnio je Pešić,

21 : 10 Zdravstveni bilten? "Videli ste. Tu smo, dobro smo. Koliko ja znam ako se nešto nije desilo dobri smo. Puno smo radili, svaki dan smo koristili posle Grčke da radimo. Nismo izlazili iz ove dvorane, radili smo dobro sa puno koncentracije. Optimalni smo zdravstveno u ovom trenutku. Imali smo neke nepredviđene okolnosti, ali sada smo dobro", rekao je selektor.

21 : 09 Radi se još! Gledaćemo da svaki momenat gde god to bude da nastavimo da treniramo i radimo, da igrači drže tonus i da budu sve bolji. Za Stefana je dobro odlučio da je tu i za njega radi vreme, kao i za malog Topića u nekom drugom smislu", otkrio je on,

21 : 07 O Stefanu Joviću "Videćemo na koliko je, to je teško proceniti. Dobro je trenirao, dobro je radio. To je pitanje ogromnog znanja i iskustva. On unosi sigurnost u ekipu. Takvog pleja bi svaka ekipa na svetu poželela, Samo je sada pitanje da se fizički pripremi. Nije on zaboravio da igra, samo treba fizički da se popravi", istakao je Pešić.

21 : 06 Kad imamo 12 igrača? "Ja mislim da 48 sati pred meč mi ćemo da odredimo 12 igrača i to je to. A prvi meč igramo 26."

21 : 04 13, igrača za Kinu! "U Kinu putuje 13 igrača i to je bio plan pre početka. 13 igrača putuje u Kinu i dalje u Manilu. Mali Topić ostaje ovde i nastaviće da trenira. Imamo dugačak put, potreban nam je i medciisnki staf, moramo da treniramo. Ja bih voleo da se Topič tamo pojavi, ali to bi značilo da se neko povredio što ne bih voleo. Što se Beslaća tiče on vuče povredu i on je sada malo bolje, ali nastaviće terapiju", istakao je Pešić.

21 : 02 Najbitnije! "Nama u ovom trenutku najviše treba da igrači ostanu zdravi!"

21 : 01 Skromni i samopouzdani! "Naši su u odbrani odradili jako dobar posao i to nas očekuje u drugoj utakmici u Manili. Ovo će nam značiti da vidimo kakvi su nam rivali. Mi koji smo u ekipi mi svaku ekipu poštujemo, moramo da nađemo balans između skromnosti i samopouzdanja. Do sada nas je to krasilo", istakao je Pešić.

21 : 00 Pešić se obraća Dobra prilika da igramo pred našom publikom. Zahvaljujemo se na podršci, to je poseban osećaj kad igraš kući. VIdeli ste da su naši momci dali sve od sebe. Ono što ipak treba reći da nismo mi tako dobri kako izgleda i nisu oni tako slabi kako izgleda. Oni su imali jako težak put što nas očekuje u Šenženu. Ne bih ja mnogo pričao o pobedi, ne treba umanjiti našu igru. Bilo je to na dobrom nivou, ispunili smo zadatke i to je bilo dosta dobro.

Ko je bio najbolji? Ognjen Dobrić je imao sjajan meč sa 21 poena, a pratio ga je kapiten Bogdan Bogdanović sa 15. Odlični su bili i Nikola Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov...

