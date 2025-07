Đoković završava karijeru tamo gdje su ga tretirali kao kriminalca?

Australijanka Rene Stabs kaže da će Novak Đoković reći "zbogom" tenisu na Australijan Openu 2026.

Izvor: YouTube/Louisa Nicola/US Open/Screenshot

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zaustavljen je u polufinalu Vimbldona, pošto je od njega bio bolji Janik Siner koji je potom prigrabio prvi trofej na travi. Iako je dio javnosti verovao da može do rekordnog grend slema na londonskoj travi, surova realnost je da će Siner i Alkaraz pisati novu tenisku istoriju. Nakon novog poraza ponovo su krenule priče o njegovom penzionisanju.

Nekadašnja šampionka Rene Stabs smatra da bi Australijan Open mogao da bude posljednja stanica za Srbina koji je u Melburnu 10 puta podigao pehar.

"Mislim da je nekako nagovijestio da će posljednji grend slem biti Australijan open, i mislim da je razlog za to što je to bio njegov najuspješniji, osvojivši ga deset puta", rekla je Australijanka.

Rene Stabs

Izvor: EPA-EFE/LUKAS COCH

Đoković planira da nastupi na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu, dok Stabs očigledno nije upoznata sa tim. "Mislim da to nije loš način da ode ako odluči. To je očigledno bilo najbolje mjesto za njega da osvoji grend slem. Ako može da stigne do 25. titule, vjerovatno će to tamo i učiniti.

Bila je među onima koji su vjerovali da će po osmi put pokoriti Vimbldon, ali smatra da je Australijan Open pravo mjesto gdje bi mogao reći "zbogom" tenisu. "Mislila sam da mu je najbolja šansa Vimbldon, to mu je izmaklo, ali mislim da skoro osjeća kao Australijanac iako tamo proživio mnogo dramatičnih trenutaka kada ga je vlada loše tretirala. Dakle, to je zanimljiva dihotomija, ali mislim da je to mjesto gdje želi da završi karijeru, i mislim da će to vjerovatno biti njegov posljednji grend slem", završila je Stabs.

Đoković poslije tri godine otkrio kakvu dramu je preživio

Prije nego što je deportovan boravio je u ozloglašenom hotelu za migrante, da bi poslije dosta vremena otkrio da je imao visok nivo teških metala nakon što je odradio analize u Srbiji.

"Baš sam se razbolio. Ali nakon što je prošlo nekoliko dana otkad me je običan virus toliko pokolebao, medicinski tim je došao da me pregleda u mom stanu. To se desilo nekoliko puta i onda sam uradio toksikologiju.Kada sam došao kući, imao sam zdravstvene probleme i shvatio sam da su me otrovali hranom u tom hotelu u Melburnu! Ovo nikome nisam javno rekao, ali kada sam se vratio u Srbiju otkrio sam u sebi visok nivo teških metala. Imao sam u sebi visok nivo olova i žive", rekao je Novak.

Podsjetimo, Đoković se vratio 2023. godine i osvojio jubilarnu 10. titulu, dok je 2024. poražen u polufinalu od Janika Sinera, a ove godine od Aleksandra Zvereva.