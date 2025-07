Glumio Đokovića za novac, a sad osvojio Vimbldon!

Nevjerovatna životna priča britanskog tenisera Džulijana Keša. Nekada je glumio Novaka Đokovića u reklami, a sada je grend slem šampion.

Britanski teniser Džulijan Keš osvojio je u paru sa zemljakom Lojdom Glaspulom titulu Vimbldona u dublu i još jednom skrenuo pažnju na sebe. Igrač iz Brajtona, rođen 1996. godine, svojevremeno je bio poznat kao "glumac" koji je igrao Novaka Đokovića u jednoj reklami za banku koja radi u Australiji i na Novom Zelandu.

S obzirom na to da su mu prije 10 godina govorili da liči na Đokovića, dobro se snašao u toj ulozi, a sada je u zrelim igračkim godinama postao član prvog britanskog para koji je osvojio Vimbldon još od 1936.

Kako je došlo do toga da glumi Đokovića? Sve je započelo kao ideja njegovog prijatelja.

"Kada pogledam malo bolje, zaista ličim na njega"

"Jedan moj drug radio je u agenciji koja je tražila tenisera koji igra na visokom nivou i izgleda otprilike kao on (Novak Đoković). Tako me je isturio i kada sam nakon svega odgledao reklamu, bilo mi je jasno da sam to ja, ali pretpostavljam da iz daljine zaista ličim malo na njega", rekao je Keš još 2017. u jednom intervjuu.

Na Vimbldonu mu nisu zaboravili taj izlet u glumački svijet, pa je prezenterka Bi-Bi-Si sporta Kler Bolding poslije finala pomenula taj detalj.

"Možete da vidite zašto je Džulijan Keš radio kao dubler Novaku Đokoviću. Definitivno postoji sličnosti i možda bi moglo da bude nešto što će dodati svom repertoaru malo češće", kazala je ona.

Zajedno sa partnerom, Keš je zaradio 680.000 funti trijumfom na Vimbldonu.

Godina karijere Novakovog dublera

U tandemu sa Glaspulom, Keš igra godinu života. U Australiji su stigli do četvrtfinala, na Vimbldonu osvojili titulu, a podizali su pehare i u Brizbejnu i u Kataru. Uz to, ima nastupe u finalima Majamija i Monte Karla, kao i titulu na Kvinsu, gdje je sa svojim partnerom savladao Nikolu Mektića i Majkla Venusa.

Ono što su najavili na Kvinsu krunisali su na Vimbldonu, gdje su ispisali istoriju britanskog tenisa. Zato su dobili i najveću čast - da se pozdrave sa kraljevskom porodicom, princem Vilijamom, princezom Kejt i njihovim nasljednikom Džordžom.

