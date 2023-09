PEŠIĆ PODVIKNUO POSLIJE SREBRA! Dramatično obraćanje: Mi nemamo ligu, nećemo imati ni medalje

"Ljudi koji su zaduženi za košarku u Srbiji moraju nešto da urade inače ćemo biti srećni da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo. A medalja neće biti. To sam rekao jasno. Mi nemamo ligu! Ne postoji liga u Srbiji, kako mi mislimo košarku da razvijamo bez lige. Pogledajte sad nemačku košarku! Međutim Nemačka ima već 20 godina jedan od najbolje organizovanih sistema takmičenja. Nije ni čudo što ovako igraju, što su napravili toliko igrača, a nije ni čudo što je Španija napravila ovakav rezultat godinama. Ako se u najskorije vreme ne desi nešto, ako mi sada posle ovoga što se desilo ovde na SP ne sednemo i ne prihvatimo istinu da moramod a se spremimo za sledeći olimpijski ciklus. Da se uredi sistem takmičenja, da se urede odnosi sa klubovima, a toga nema! Ako toga ne bude bilo neće se ovo ponovtii! Nemojte me više vući za jezik!", oštar je bio Pešić!

17 : 45

Pešić: Ova medalja neće da reši naše probleme!

"Ja svoju funkciju i obavezu i svoj posao, koji je za mene izazov i želja da vratim nešto srpskoj košarci koja me je stvorila.. Ovaj rezultat koji smo napravili je čudesan. Možda nismo ni svesni koliko je to veliki uspeh pre svega za igrače. Vi znate koliko smo mi teško prolazoi kroz oproces. Bilo je tu kritika i opravdanih kritika, i omalovažoavanja i vređanja... Ja lično uopšte ne verujem da će ova medalja popraviti stanje u našoj košarci. To je malo pesimistično, ja bih voleo da ova medalj pokrene da se rešavaju problemi u našoj košarci!"