Iz Borca u razvojnu NBA ligu!

Doskorašnji košarkaš banjalučkog Borca Stefan Simanić od naredne sezone će igrati u Klivlend Čardžu, koji je razvojni tim Kavalirsa.

Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

Krilni centar Stefan Simanić izabran je kao 15. pik na draftu internacionalnih košarkaša i u razgovoru za "Glas Srpske" nije krio zadovoljstvo i ushićenost što će od septembra igrati u razvojnoj NBA ligi.

"Zaista nemam riječi da opišem ovaj osjećaj. Kada me menadžer pozvao i rekao da me birao Klivlend, mojoj sreći nije bilo kraja. Dopamin je 'skočio do neba', ha-ha-ha, i baš sam srećan. Porodica, drugari... svi su oduševljeni i proslavili smo kako treba", rekao je Simanić banjalučkom listu.

Prema njegovim riječima, stvar je krenula malo ranije.

"Početkom juna pozvao me menadžer i rekao da postoji interesovanje Teksas Legendsa za mene, a to je razvojni tim Dalas Maveriksa. Na prvu sam mislio da me zeza, ali sam brzo shvatio da je ozbiljan. Pitao me da li sam zainteresovan, a moj odgovor je bio jasan, naravno da jesam. U tom trenutku na 'Instagramu' me zapratio generalni menadžer Teksasa, što je dalo još jednu dozu ozbiljnosti. Menadžer mi je prenio da su me prihvatili i da čekaju draft. Nekoliko dana pred draft menadžer mi je javio da je za mene zainteresovano pet klubova: Dalas, Hjuston, Klivlend, Majami i Vašington, te da ću vrlo vjerovatno biti izabran jer imam dobre šanse. To je učinio Klivlend i zaista sam oduševljen time".

Prema njegovim riječima, u Ameriku putuju u septembru kada su zakazane pripreme, a takmičenje u razvojnoj NBA ligi počinje krajem oktobra.

"Do tada ću nastaviti sa treninzima jer želim što spremniji da dođem tamo, a dobro znam da će i ostali igrači takođe doći veoma spremni te da me čeka velika bitka za mjesto u timu. Sigurno je da ću dati sve od sebe da to izborim jer se ovakva prilika pruža jednom u životu".

Iako je razvojna liga predvorje NBA iz kojeg klubovi uzimaju igrače u svoje redove, Simanić je istakao da je u ovom trenutku teško govoriti o ambicijama.

"Da mi je neko na početku prošle sezone, kada sam došao u Borac, rekao da ću biti draftovan za razvojnu NBA ligu, rekao bih mu da je lud. Ni u snu nisam pomislio da će mi se ovakvo nešto desiti. Očekivao sam transfer u neku jaču ligu, ali ovo definitivno nisam. Bitno mi je da odem spreman i koristim svaku priliku za napredak. Ako se pokažem u najboljem svjetlu, mogao bih da dobijem priliku u prvom timu Klivlenda, što mi sada djeluje nestvarno, ali sve je moguće".

Simanić je u Borcu prošle sezone prosječno bilježio 12.3 poena uz 6.3 skoka u Ligi BiH, dok je na parketima ABA 2 lige imao učinak od 9.5 poena i 5.3 skoka.

"Sezona u Borcu bila je uspješna i bila je presudna da me sada izaberu. Sigurno je da su gledali moje utakmice i vjerujem da su moji nastupi u završnici prvenstva bili presudni za izbor. Hvala svim ljudima u klubu, trenerima i saigračima na uspješnoj saradnji. Napravili smo veliki uspjeh", zaključio je Simanić, koji je u karijeri još branio boje sarajevskog Sparsa, Metalca iz Valjeva, Mladosti iz Mrkonjić Grada i Slavije iz Istočnog Sarajeva.

