Nevjerovatna završnica u NBA ligi: Sudije poništile pobjedu, pa gledale snimak, odlučile milisekunde! (VIDEO)

Na meču Golden Stejta i Oklahome smo mogli da gledamo produžetak, ali nismo. Sve zbog jednog jako sitnog detalja!

Kakvu smo završnicu vidjeli u meču Oklahome i Golden Stejta! Na kraju je pobijedio tim Voriorsa pogotkom Stefa Karija na 0,2 sekunde do kraja meča, ali kao da to nije bilo dovoljno dramatično sudije su dugo morale da većaju šta se zapravo desilo i da li polaganje sjajnog beka važi.

Preuzeo je Kari odgovornost i ubacio svoj 30. poen na meču i to preko 216 centimetara visokog Četa Holmgrena. Ipak, sudije su to prvobitno riješile da ne priznaju jer je Drejmond Grin u skoku dirao obruč. I on jeste dirao obruč, to nije sporno, ali su ipak milisekunde odlučile da koš važi!

Australijski plejmejker Džoš Gidi je na preuzimanju kada je Holmgren preuzeo Karija ostao da se gura sa Drejmondom Grinom ispod koša, a u skoku kada je pokušavao da ga spriječi da "ovjeri" pogodak Karija nekoliko milisekundi prije nego što je Grin dohvatio obruč on je dohvatio mrežicu! Pogledajte taj momenat:

To je značilo da su sudije prije prestupa Grina morale da sviraju prestup Gidija i da priznaju koš, pa je na kraju na satu ostalo 0,2 sekunde, nedovoljno za bilo šta sa strane Oklahome.