"Srpski sin" eksplodirao u NBA! Rekord karijere, dao koliko Jokić, Bogdan i Vasa zajedno!

Nestvarna partija Denija Avdije, ali uzalud - njegovi Vizardsi su očajni.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi gledali smo nastupe Nikole Jokića, Bogdana Bogdanovića i Vasilija Micića, međutim na parketu je bio još jedan "srpski sin". U pitanju je reprezentativac Izraela Deni Avdija, čiji je otac Zufer Avdija nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, a koji je po dolasku u NBA ligu na reveru nosio i zastavu Srbije.

Mučio se Avdija u prve tri sezone u Vašingtonu, teško je dolazio do uloge, ali je ove godine to "druga priča". To se posebno vidjelo prethodne noći kada je Avdija igrao skoro 40 minuta protiv Nju Orleansa, ali čak ni njegov rekord karijere nije pomogao da spriječi poraz (133:126). Ispostavilo se da je prethodne večeri bio raspoloženiji i od Jokića, Bogdanovića i Micića, koji su zajedno ubacili 40 poena, dok je sam Avdija imao 43!

Deni Avdija Izvor: Youtube/NBA

Avdija je pored 43 poena, imao i 15 skokova, tri asistencije, jednu blokadu i tri izgubljene lopte, a sa njim na parketu Vašington je imao "plus 14". Ipak, ovih nekoliko minuta što je odmorio, bilo je dovoljno da Pelikansi da dođu do pobjede koja je Vizardse tako ostavila na samo devet trijumfa cijele sezone.

Interesantno, samo četvorica igrača sa ovih prostora su postigla više poena od Avdije u nekoj NBA utakmici - Luka Dončić (73), Nikola Jokić (50), Bojan Bogdanović (48) i Dražen Petrović (44). Sada se izjednačio sa Vučevićem (43), a preskočio je Peđu Stojakovića (42). Ipak, teško da će Avdija biti zadovoljan jer njegova ekipa igra očajno i jedna je od najgorih u NBA ligi, ali ako ništa makar je pokazao da zaslužuje veću ulogu.

Tako ove sezone Avdija prosječno bilježi 13,8 poena, 6,6 skokova i 3,8 asistencija. Ipak, u posljednja četiri meča ima prosjek od 28,5 poena...