DOŠLO JE VRIJEME DA SE KAŽE NEŠTO I O TOME! Željko Obradović: Dobio sam mnogo poziva poslije kupa!

23 : 06 Konferencija za medije je završena Željko Obradović je završio svoje obraćanje medijima.

23 : 03 O Aleksi I Danilu Anđušiću "Aleksa je odigrao sjajnu utakmicu, u završnici je bio pravi lider tima i dobosio je prave odluke. Ne samo on, nego i svi u završnici. Hteo sam da im kažem da je bitan i taj koš količnik. Što se tiče Anđušića trening je merilo toga kako će neko da igra na utakmici. Kod njega su sporno bile neke brzoplete odluke, a sada to nije radio. Ako to nastavi, to je onda još veći kvalitet koji dobijamo u napadu", naglasio je Obradović.

23 : 02 Ne vidim sebe nigde van Partizana! "Naravno rekao sam da znam kakva je moja budućnost. Ja ne vidim sebe nigde sem u ovom klubu. Ili ću biti ovde ili neću raditi. Mnogo je lako. E sad, kako če to da bude u nastavku to ćemo videti, Meni je uvek najvažnije mišljenje saradnika, igrača i navijača. Tu sve počinje i završava se. Klub je rastao i raste i svi su prepoznali. Evroliga prepoznaje kada je jedan klub stabilan i kada klub ima svoje izvore finansiranja. To čine ovi navijači, oni su ta snaga kluba i daju da Partizan može pred Evrolgiu izađe sa dobrim planom. Što se tiče toga ja sam veliki optimista, ali da ne žurimo. Zaista mislim da mi zajedno sa našim navijačima predstavljamo državu na najbolji mogući način", naveo je Obradović.

22 : 59 Hvala navijačima, vredelo se roditi! "Hvala im na svoj ljubavi iskazanoj prema meni, hvala im na ovom večeras. Valjalo je zbog ovoga i roditi se i doživeti ovo večeras. Da li sam razmislio? Da. Mnogo sam razmišljao i upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači večeras su neka snaga. Oni su mi najbitniji, ovo se radi zbog njih. Ja sam rekao da je snaga u ovim ljudima, navijačima. Ono što je najvažnije je da se nastavi ova tradicija privrženosti prema klubu. Meni je srce puno kada se vide ovoliko dece u hali. Jedna stvar su rezultati, jedna stvar je da se bude deo elite, što je Evroliga ali najvažnija stvar je da edukujete i pravite nove navijače. Ja znam posle svake utakmice koliko me dece sa roditeljima čeka".

22 : 56 O transparentima navijača Partizana i o tome šta sad "Dobro ja zaista mnogo više volim da pričam o utakmici i o igračima nego o sebi, ali očigledno da je došlo vreme da se kaže nešto na tu temu. Ponosan i srećan da su navijači izbacili to da sam jedan od njih. Ponosan i srećan da sam trener kluba koji najviše volim i da to navijači prepoznaju. Posoban i srećan da sam posle kupa imao mnogo poziva i poruka da su me ljudi zvali i davali svaku vrstu podrške i ja nemam nkakvu dilemu o tome šta je moja budućnost", rekao je Obradović o transparentima i o tome da li je razmislio o svojoj budućnosti.

22 : 53 O 40 minuta Zeka Ledeja "Ja sam i u slvačionici rekao Zeku, čestitao sam mu. On je neko ko je fajter, ko je borac ko uvek pokušava da da sve za tim i takva je odluka bila", rekao je o nastupu Zeka Ledeja. "Ne bih zaboravio ni učinak Anđušića koji je sa svojim kretnjama pravio pometnju njima. Ponitka koji je iako imao samo dva poena, a njegov učinak je fanstaičan. I Bruno i Frenk su pomogli timu, Trifa naravno, njegova uloga odbranbena i to što je igrao u prvom poluveremenu bez izmene..."

22 : 50 Evo ga Željko "Bila je ovo sjajna košarkaška utakmica, česitram mojim igračima na sjajnoj igri", počeo je Obradović pa nastavio: "Sigurno je za nas bila važna utakmica, a mi imperativ pobede imamo na svakom meču. To je neka naša sudbina i moja trenerska. Nosimo se sa tim kako znamo i umemo. Spremali smo se, naša tri reprezentativca su došli na trening u sredu i uspeli smo da odradimo neke stvari koje smo danas na utakcii radili, Radostan sam što smo to uspeli."

22 : 45 Gotova je konferencija Efesa Protivnički trener je rekao svoje, sada čekamo Željka Obradovića.

22 : 28 Željko posle meča "Igrali smo sjajno, bila je ovo odlična košarka. Moram da se zahvalim ljduima na još jednoj neverovatnoj večeri. Daju nam energiju i podršku, bez njih ovaj klub ne postoji. Oni su najvažniji ljudi u ovom klubu. Moramo da se spremimo za naredni meč", rekao je posle meča Željko Obradović.