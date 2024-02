Mijailović otkrio šta mu je krajnji cilj: Da Partizan osvoji Evroligu, pa da se povučem!

Ostoja Mijailović pričao je o Partizanu i Evroligi, željama, planovima...

Ostoja Mijailović ima jedan cilj u Partizanu, želi da klub osvoji Evroligu i da onda prepusti predsjedničko mjesto nekom drugom. Potvrdio je to na gostovanju u emiciji "Eksluziv Night" kada je pored životnih priča govorio i o željama u Humskoj.

Na pitanje voditeljke šta je njegov krajnji cilj u Partizanu imao je spreman odgovor. "Da osvojimo Evroligu i onda bih ovu funkciju prepustio nekome da vuče daljei da radi dalje. Ne moram cijeli život da budem predsjednik. Dolaze mlađe generacije, uporni ljudi. Želim da klub ima budućnost, održiv sistem, da dugo igra Evroligu. Duboko bih razmislio da prepustim ovu poziciju da osvojimo Evroligu, ostao bih da pomažem savjetima", rekao je Mijailović.

Tamo je gostovao sa glumcem Andrijom Kuzmanovićem i otkrio je da su njih dvojica braća. "Andrijina baka i moj deda Ostoja po kom sam dobio ime su bili brat i sestra. Nažalost, niko od njih nije živ, a mi smo bili i ostali braća. Svako od nas je uspio u polju gde je želio, krenuo je tim putem, naša familija je talentovana za umjetnost. Uvijek smo se poštovali i voljeli. Sve što smo postigli u životu je zbog nas samih."

Nastavio je da priča u istom dahu. "Andrija je Partizanovac, ima kod nas i onih drugih, koji navijaju za drugi klub, da ne spominjemo sad. Volimo ih kao da su Partizanovci, ne razdvajamo familiju po bojama. Svešćete me na patriotu, pa moram da kažem da navijam za Zvezdu protiv drugih klubova. Moram da kažem da ne navijam ni za koga u tim mečevima, ne gledam te utakmice."

Za razliku od njega Andrija je imao drugačiji odgovor. "Ja moram da kažem da ne navijam da izgubi klub iz mog grada i moje države, ima nas 6,5 miliona, kada bismo se dijelili na te boje. Normalno je da voliš jedan klub, ali morate da se sjetite da smo mi jedan malobrojni narod, za ono koliko smo vrijedni poštovanja u svijetu. Ako se delimo na glupe i male podjele, nema od toga ništa. Stižem da gledam utakmice Partizana."

Vratio se Ostoja potom na dolazak u Partizan i priču o prodaji karata. "Kada sam došao u Partizan i kada su mi rekli da je prihod od karata oko 30.000 evra, da se karte dijele prijateljima, zaslužnim ljudima oko kluba i u klubu, prodavalo se oko 5 odsto. Ukinuo sam to prve godine, zato smo sa 30.000 evra došli na 8 miliona. Ne vole me mnogi jer moraju da plaćaju karte, smatraju da mogu da dođu i da ne plate kartu. Nepristojno je da bilo ko pita da dobije kartu besplatno. Sada zato imamo klub koji ima vjerovatno i najviše prodanih karata, to je poštovanje prema klubu. Partizan na neki način jeste biznis, jer morate da se bavite svima, menadžment, navijači, karte, budžet, klub prate milioni ljudi, očekivanja su velika, ovo mi je sedma sezona u klubu na čelu jednog od najvećih evropskih košarkaških brendova i to mi je lijepa stvar. Čast je biti na ovom mjestu i u isto vrijeme veliki teret", zaključio je Mijailović.