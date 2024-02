Dva najbogatija kluba otimaju pojačanje Željku: Kažu da je pao dogovor, ništa od transfera u Partizan!

Navijači Partizana su htjeli da ga vide u Beogradu, pričalo se o tome, ali sada dolaze informacije da dolazi u Grčku!

Već je dva puta ove sezone Mario Hezonja odbio nove prijedloge ugovora Real Madrida, a sada se pojavila informacija da bi ponovo mogao da obuče dres svog bivšeg tima Panatinaikosa. Ovaj 29-godišnji Dubrovčanin se iz NBA lige 2020. godine vratio u Evropu i obukao dres Panatinaikosa, a zatim je preko Uniksa došao do Real Madrida i titule šampiona Evrope.

Sada "Marka" i Hose Luis Martinez javljaju da su Real Madrid i Panatinaikos na korak od razmjene igrača. Navodno je dogovoreno da naredne sezone Mario Hezonja ode u Atinu, a da dres Reala ponese Huančo Ernangomez. Ergin Ataman i ranije nije krio da je zainteresovan za Hezonju, dok je nekoliko puta javno kritikovao Ernangomeza i Špancu se traži nova sredina.

Što se Hezonje tiče, on je nezadovoljan minutažom kod Ćusa Matea, a Panatinaikos je spreman da mu ponudi dvogodišnji ugovor sa platom od 2.000.000 evra godišnje. Pominjao se nekoliko puta Hezonja kao potencijalno pojačanje Partizana, a on sam se nedavno oglasio povodom svoje situacije.

"Evroliga ili NBA? Ne znam šta bih odgovorio na to pitanje, jer trenutno ispred te nedoumice stoji veliki upitnik. Vidjećemo šta dolazi na ljeto, gdje sam i šta sam. Sada je o tome bespredmetno razgovarati. Nemam pojma. Nekada ranije bih znao smjer u kojem bi se moja karijera mogla razvijati i kako se neka priča razvija vezano za mene, ali sada to nije tako. Nemam pojma i moram reći da me niti ne zanima što ko priča, šta se događa, jer sve mi je to negdje okolo. Na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Nastojim biti u maksimalnoj kontroli svojih razmišljanja, svojih odluka o tome gdje želim, šta želim, za koliko želim. Fokusiran sam samo na Real Madrid i kraj naše sezone, na trofeje koje napadamo. I možda je i dobro da sam u toj poziciji, jer ne dozvoljavam da mi ništa utiče na igre, niti bih dozvolio da takve stvari utiču na mene. Na kraju dana, lijepe su to brige...", rekao je Hezonja za "Jutarnji list".

