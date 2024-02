Da li Hezonja dolazi u Partizan? Hrvat je čuo šta se priča, sad se oglasio!

Mario Hezonja komentarisao je medijske spekulacije o odlasku u Partizan, ali i ponovnom povratku u NBA.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja navodno je odbio ponudu Real Madrida da produži ugovor, prenijeli su španski mediji prošle nedelje, a od tada ponovo "kolaju" priče o njegovoj promjeni sredine. Najviše se spominje Panatinaikos, za koji je već igrao i koji vodi Ergin Ataman, a često se Hezonja povezuje i sa Partizanom na čijem je pragu bio već dva-tri puta tokom dosadašnje karijere.

Nedavno je i Aco Petrović rekao da bi na mjestu Željka Obradovića odmah doveo Hezonju za sljedeću sezonu, uz još Marinkovića i Lučića, a sada se i sam Hezonja oglasio o čitavoj situaciji. Sudeći prema njegovom medijskom nastupu, uopšte mu ne prija što se spekuliše o njegovoj budućnosti.

"Evroliga ili NBA? Ne znam šta bih odgovorio na to pitanje, jer trenutno ispred te nedoumice stoji veliki upitnik. Vidjećemo šta dolazi na ljeto, gdje sam i šta sam. Sada je o tome bespredmetno razgovarati", poručio je Hezonja za "Jutarnji list" poslije nastupa za reprezentaciju Hrvatske, dok nije čak mogao da kaže ni u kojim procentima se mere šanse da ode u NBA, a u kojim da ostane u Evroligi.

"Nemam pojma. Nekada ranije bih znao smer u kojem bi se moja karijera mogla razvijati i kako se neka priča razvija vezano za mene, ali sada to nije tako. Nemam pojma i moram reći da me niti ne zanima što ko priča, šta se događa, jer sve mi je to negdje okolo. Na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Nastojim biti u maksimalnoj kontroli svojih razmišljanja, svojih odluka o tome gdje želim, šta želim, za koliko želim. Fokusiran sam samo na Real Madrid i kraj naše sezone, na trofeje koje napadamo. I možda je i dobro da sam u toj poziciji, jer ne dozvoljavam da mi ništa utiče na igre, niti bih dozvolio da takve stvari utiču na mene. Na kraju dana, lijepe su to brige...", dodao je košarkaš Real Madrida.

Hezonja je inače ponikao u Zagrebu, pa je kao tinejdžer otišao u Barselonu, a odatle 2015. godine kao peti pik na draftu u Orlandu. Nije se snašao u NBA, pa je igrao još za Nikse, Portland i Memfis, prije nego što će se 2020. vratiti u Evropu u dres Panatinaikosa. Igrao je jednu sezonu za "zelene", pa otišao takođe kratko u Uniks, da bi od 2022. godine nastupa za Real Madrid sa kojim je lane bio šampion Evrolige.