Šta se dešava s Topićem i Tompkinsom? Sferopulos progovorio - Amerikancu ističe ugovor!

Janis Sferopulos pričao je o povredama Nikole Topića i Treja Tompkinsa.

Izvor: MN Press/Kurir/Petar Aleksić

Crvena zvezda putuje u Minhen bez Miloša Teodosića, Treja Tompkinsa i Nikole Topića, sva trojica su povrijeđeni i neće moći da pomognu saigračima u evroligaškom duelu sa Bajernom. Iskusni srpski plej igrao je na svoju odgovornost i u Kupu Radivoja Koraća i donio je ekipi trofej protiv Partizana.

"Teo nije spreman da igra, nije trenirao od Niša. Forsirao je sebe i u finalu i sada je u procesu rehabilitacije. Nećemo da ga koristimo dok ne bude na 100 odsto. Zbog reprezentativne pauze i svega tek u srijedu smo prvi put svi bili na okupu. Ista je situacija i sa ostalim timovima. Čeka nas Bajern koji je pronašao ritam, hemiju i znatno je unaprijedio igru u odnosu na prvi dio sezone", rekao je Janis Sferopulos.

U Njemačkoj neće biti ni Nikole ni Treja. "Topić i Tompkins su kao i Teodosić u procesu rehabilitacije. Bolje su, na terenu su, rade individualno, ne sa timom. Ljekari su oprezni sa njima, ne želimo da žurimo i da im stvorimo nove probleme. Oprezni smo, rade polako, nadam se da ćemo ih vidjeti na terenu."

Nekadašnji igrač Reala potpisao je ugovor na mjesec dana, pa je jedno od pitanja bilo upravo u vezi s tim, da li će ostati do kraja sezone. "Razgovaramo sa doktorima i želimo da prvo dođe do optimalne forme. Nalazi se u posljednjoj fazi rehabilitacije, ljekari su pozitivni i želimo da ga zadržimo do kraja, kako bi igrao sa nama."

Potvrdio je grčki stručnjak da je ekipa u pauzi imala prijateljske mečeve i održavala je formu, pa je spomenuo i trofej iz Niša. "Nije to moj pehar, već timski. Srećan sam zbog cijelog kluba. I za mene i za sve ljude unutar Zvezde bilo je važno da osvojimo trofej. Mi smo Zvezda i borimo se za svaki pehar", zaključio je Sferopulos.

