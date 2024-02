Zvezda juri "posljednji voz" bez najboljeg igrača: Teodosić ne putuje u Minhen, a nije jedini!

Crvena zvezda bez pomoći Miloša Teodosića na gostovanju Bajernu.

Crvena zvezda Meridianbet pokušava da "uhvati posljednji voz" za plej-in Evrolige i u petak gostuje Bajernu (20.30), a danas je trener Janis Sferopulos saopštio loše vijesti. Najbolji igrač tima Miloš Teodosić neće igrati protiv Bajerna jer se i dalje nije skroz oporavio od povrede zgloba, dok u timu sigurno neće biti ni posljednjeg pojačanja Treja Tompkinsa.

Ako je nešto dobra vijest za Sferopulosa, onda je to da se Nikola Topić vratio na treninge i danas je šutirao na koš, međutim to ne znači da će biti još u sastavu za meč u Njemačkoj. Što se tiče Teodosića, i dalje nije poznato kada bi mogao da se vrati na parket, ali se pretpostavlja da bi to moglo da bude ubrzo - pošto je ove nedelje i dalje na terapijama, a u ovom trenutku je ipak prioritet da se sačuva za završnicu ABA lige.

Što se tiče Evrolige, Zvezda tu još ima samo teorijske šanse, trenutno je na skoru 10-16 i ima tri pobjede manje od Makabija koji je na desetom mjestu (ono vodi u plej-in), a do kraja je ostalo još samo osam kola.

Teodosić je ove sezone odigrao 23 utakmice za crveno-bijele i sa njim Zvezda ima skor 10-13. Tri utakmice koje je propustio bile su protiv Baskonije, Žalgirisa i Albe, gde je Zvezda bilježila poraze i udaljila se od plej-ina. Iskusni plejmejker ove sezone prosječno bilježi 10 poena i 5,7 asistencija po meču.