Zvezda bez Teodosića u Evroligi? Miloš je još na terapijama, pod upitnikom i za Minhen

Miloš Teodosić po svemu sudeći neće igrati protiv Bajerna u Minhenu.

Miloš Teodosić po svemu sudeći neće igrati protiv minhenskog Bajerna. Iskusni plejmejker Crvene zvezde i dalje ima problem sa povredom zgloba i prema informacijama "Sport kluba" vjerovatno neće biti na raspolaganju Janisu Sferopulosu jer je i dalje na terapijama zbog tih problema.

Povreda srpskog organizatora igre muči još od meča protiv Budućnosti. Propustio je utakmice sa Žalgirisom, Zadrom i FMP-om, ali je insistirao i na svoju odgovornost je tražio da ide na Kup Radivoja Koraća. Bio je najzaslužniji za osvajanje "Žućkove ljevice" pošto je u finalu protiv Partizana ubacio 16 poena, uz po 5 skokova i asistencija.

Jasno je da ni grčki stručnjak ni stručni štab neće žuriti ni forsirati njegov povratak pred završni dio sezone. Posebno ako se uzme u obzir da je u Evroligi Zvezda na skoru 10-16 i da trenutno ima tri pobjede manje od Makabija koji drži 10. mjesto, posljednje koje vodi u plej-in turnir. Do kraja ima samo osam kola.

Uz to je želja crveno-bijelih da on ostane u timu i naredne sezone. "Vidite, i ono što je slabo prisutno u javnosti je ponašanje jednog Miloša Teodosića sa 37 godina. Održao je čas košarke u Nišu, a nismo imali sreće da imamo Tea u nekim utakmicama u Evroligi. Da u tim godinama ima taj pristup i želju, a sjetite se kad je došao kakvi su naslovi bili. Da li vjerujem u njega? Do kraja. On je u velikoj mjeri naš, moj proizvod. Zainteresovani smo da produži i za sljedeću sezonu. Neka igra koliko hoće. Dok god bude igrao, daće doprinos", rekao je Nebojša Čović.







