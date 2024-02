Otac Luke Dončića oduševljen Teom: "On shvata šta je pritisak, za razliku od nekih stranaca"

Miloš Teodosić sa 37 godina igra sjajno u dresu Crvene zvezde, a to nije promaklo ni Dončiću i Petroviću.

Izvor: MN PRESS

Miloš Teodosić je sa 37 godina došao u Crvenu zvezdu i odmah je počeo da donosi trofeje. Bio je MVP finala Kupa Radivoja Koraća, a i prije turnira u Nišu pokazao je sjajne partije u crveno-bijelom dresu. Kao veteran i najstariji u timu oduševio je navijače, ali i kompletnu košarkašku javnost svojom motivacijom i formom.

Sada su se toga u podkastu ABA lige dotakli Saša Dončić i Aleksandar Petrović, a nekadašnji košarkaš i otac Luke Dončića je istakao da ga ne iznenađuje kvalitet igre koji nekadašnji kapiten Srbije pokazuje. Ipak, ono što ga iznenađuje je da je baš toliko motivisan.

"Mislim o kvalitetu njegovom je bezveze pričati igrao je u velikim klubovima. Meni je više fascinantno da on u 37 godinam ja koliko se sjećam nikada ga nisam vidio da je ovako motivisan kao sada u Crvenoj zvezdi. Ja moram to da priznam i stvarno se vidi da je spreman, da je željan, ovo mu je prva sezona u Crvenoj zvezdi. On zna šta je dodatan pritisak, on shvata to za razliku možda od nekih stranaca koji će možda tek da shvate i da se sljedeće godine priviknu na to. Ali on to izuzetno dobro shvata. Kontroliše sebe, kontroliše druge i on jeste ta dodatna vrijednost Zvezdi", rekao je Saša Dončić.

Na to se nadovezao Aleksandar Petrović. Nekadašnji selektor Hrvatske i nekada sjajan košarkaš istakao je da se Milošu Teodosiću u crveno-bijelom dresu sve poklopilo.

"To je ono što je dodatan šlag na tortu. Poklopilo se Edine to, čovjek je bio profesionalac 15 godina. Ostvario se kroz reprezentaciju, ostvario se kroz klubove. Koliko god da je zaradio zasluženo je zaradio i sada mu se poklopila ta profesionalnost plus emocija", završio je on.