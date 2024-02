Teo nosio Zvezdu do pehara, a onda napravio šou: Zagrlio arhitektu pobjede, pa poveo Delije! (VIDEO)

Miloš Teodosić je bio heroj na terenu, a onda je zasluženo slavio.

Izvor: Kurir/Printscreen

Nestavrni Miloš Teodosić! Još jednom je dokazao da su za njega godine samo broj i osvojio je trofej i za sebe i za Crvenu zvezdu. Crveno-bijeli su uspjeli da osvoje Kup Radivoja Koraća, a Teodosić je sa indeksom 27 proglašen za najboljeg igrača, MVP-a finala!

Kada se meč završio vidjeli smo kako je odmah potrčao u zagrljaj svom treneru Janisu Sferopulosu, a prije nego što je mogao da dodirne pehar i dok se spremala ceremonija dodjele otišao je pravo ka navijačima Zvezde i poveo je navijanje!

Kao što je vodio svoj tim do prve titule ove sezone vodio je i slavlje na kraju utakmice. Pogledajte kako je Miloš Teodosić slavio svoj prvi trofej u crveno-bijelom dresu:

Pogledajte 00:17 Teodosić predvodi slavlje Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Teodosić je na ovom meču upisao 16 poena, a uz to je imao po 5 skokova i 5 asistencija. Za indeks korisnosti 27 pomoglo mu je i to što je nad njim napravljeno čak devet faulova, a šut iz igre mu je bio gotovo perfektan. Tokom cijelog meča je promašio samo tri šuta, šutirao je 1/1 za dva, 5/6 sa penala i 3/5 za tri, od čega je jedna trojka bila zaista iz teške pozicije, a to bacanje je bilo njegovo prvo na meču.