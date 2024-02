"Pešić je pogriješio sa Teodosićem!"

Nebojša Čović smatra da je Svetislav Pešić napravio grešku zbog načina na koji je odstranio Miloša Teodosića iz reprezentacije.

Košarkaši Srbije počeli su pripreme za kvalifikacione mečeve za Evropsko prvenstvo. Na tom spisku ne nalazi se Miloš Teodosić. Jedan od najboljih plejmejkera u istoriji nije dobio poziv od Svetislava Pešića još od kada je pred Eurobasket 2022. godine izostavljen sa spiska.

Ta odluka podigla je dosta prašine, mnogi su komentarisali taj potez. Nebojša Čović smatra da je iskusni stručnjak tada napravio grešku.

"To je nešto što nije smjelo da se dogodi, Kari je napravio grešku, ne ulazim u to da li Teo treba da ostane u reprezentaciji ili ne, ali pristup i način, to je nedopustivo. Sa Pešićem sam dobar, bar mislim da sam dobar sa svima. Teško će se on vratiti u Zvezdu dok sam ja ovdje. Treba da završi posao u reprezentaciji, da mu svi u tome pomognemo. Bilo mu je teško, znamo da nije mogao da bira najbolje igrače i sve šta je bilo", rekao je Čović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Bez Teodosića Srbija je na tom Evropskom prvenstvu ispala u osmini finala, pa je na prošlogodišnjem Mundobasketu došla do finala. Slijede Olimpijske igre i svi se nadaju da će "orlovi" biti u još jačem sastavu.

"Nije dovoljno da momci sa Mundobasketa budu tamo, treba da budemo pojačani za Olimpijadu. Da tamo budu igrači poput Nikole Kalinića, Vase Micića, Nikole Jokića..."

Na kraju je otkrio i da je plan Zvezde da produži saradnju sa Milošem na još godinu dana. "Koliko god da igra, donijeće prednost, zainteresovani smo da produži i na sljedeću sezonu", zaključio je Čović, a Teo će u martu napuniti 37 godina.

