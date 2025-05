Đurđević: Nadam se da je agonija konačno završila! Grahovac: Zbog ovakvih pobjeda još ne planiram da se opraštam!

Prvotimci RK Borac m:tel sumirali su meč sa Krivajom, u kojem je ostvarena presudna pobjeda u borbi za opstanak (33:25).

Vladan Đurđević bio je jedan od dva najefikasnija pojedinca u ekipi Borca m:tel u ključnom meču za opstanak u Premijer ligi BiH. Kao i Luka Knežević, Đurđević se u pobjedi protiv Krivaje (33:25) zaustavio na sedam golova.

"Jedna velika pobjeda za Borac. Znali smo koliki je ulog, od početka smo krenuli jako i već nakon 15-20 minuta smo napravili tu razliku i mirno priveli utakmicu kraju. Nadam se da bolja vremena za Borac dolaze u sljedećoj sezoni, da je agonija napokon završila i da će Borac ponovo igrati za titulu", reklo je Borčevo desno krilo nakon utakmice.

Golman Nebojša Grahovac bio je nesavladiv u prvom poluvremenu, završenom rezultatom 20:10. U prvih 30 minuta zaustavio je devet šuteva gostujućih rukometaša.

"Znali smo za šta se borimo, ovo nam je bilo kao da smo trofej uzeli, s obzirom na cjelokupnu situaciju i sve što se izdešavalo. Ne bih se vraćao unazad, meni je ovo kao trofej, tako da mislim da smo uspjeli. Znali smo šta treba da se radi, ispoštovali smo sve, pogotovo prvo poluvrijeme. Malo smo u drugom pali što je i normalno jer smo znali da je razlika velika. Međutim, na kraju je opet zadovoljavajuće, mislim da je publika uživala i opraštamo se od Borika u lijepom stilu."

Da li dolaze bolja vremena za klub u narednoj sezoni?

"To ne zavisi od nas igrača. To je svake godine isto, mi radimo ono što najbolje znamo i pokušavamo, mada je teško ovim mladim momcima, da ih to ne izbaci iz ritma. Međutim, uspjeli smo da izdržimo sve. Rekao sam u svlačionici 'hajde da uživamo' i mislim da smo uživali svi. Drago mi je, zato se igra, zato se trenira i zato još ne mislim da se opraštam", podvukao je Grahovac.

TABELA: Izviđač 43, Konjuh 34, Leotar 31, Sloga 30, Maglaj 27, Vogošća 26, Sloboda 26, Krivaja 26, Borac m:tel 25, Goražde 25, Gračanica 24, Bosna 23, Višegrad HED 23, Čelik Junior 1.

