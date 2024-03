ARMANI - PARTIZAN UŽIVO: Crno-beli protiv Mirotića, jedno od najvažnijih gostovanja!

18 : 08

Obradovićeva poruka pred meč

"Pričamo o Milanu, ekipi koja je podigla prosek šuteva za tri poena, sa nekih 25 pokušaja, su otišli na 32. Karakteristika njihove igre je da imaju četvorke i petice koje su sposobne da iz pik-end-pop igre uzimaju veliki broj šuteva za tri poena, ali su bitni spolji igrači koji sve kreiraju i svi osim Kajla Hajnsa su sposobni da šutiraju za tri poena.To su neke glavne stvari na koje treba obratiti pažnju, plus sve ono što smo igrali sa njima ovde, gde su u prvoj utakmici bili dominantni i veliki deo utakmice vodili sa 15 razlike, pa smo mi uspeli u završnici da okrenemo utakmicu i da rezultatski to ne bude ni neizvesno. To je velika opomena za nas, da igramo protiv izvanrednog tima i znamo da će biti potrebno da odigramo na najvećem mogućem nivou, ako želimo da imamo pozitivan rezultat", istakao je Željko Obradović u najavi utakmice

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES