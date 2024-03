Velika greška Monaka: Stavili grb Partizana umjesto Zvezde

Monako je na svom zvaničnom "Jutjub" kanalu postavio grb Partizana umjesto Crvene zvezde za konferenciju za medije...

Izvor: Printscreen/YouTube/AS Monaco Basket

Crvena zvezda izgubila je u Monaku (98:80), Majk Džejms postao je rekorder Evrolige, a domaći tim napravio je veliki propust poslije utakmice. Na svom zvaničnom "Jutjub" kanalu je poslije utakmice postavio grb Partizana umjesto grba crveno-bijelih.

Francuski tim napravio je grešku koja je mogla da se vidi na snimku dok se čekao početak konferencija. Saša Obradović nije želio da priča previše o samom meču.

"Ma, kakva analiza utakmice. Treba da pričamo o čovjeku koji je oborio rekord. Čast mi je što sam trener najboljeg strijelca svih vremena. Tri godine smo sarađivali, naša veza je rasla, smatram da smo pomogli jedan drugom da budemo što bolji. Rasli smo zajedno, najbolji igrači, talenti, mogli ste to da vidite. Sada se očekuje još više, ovaj rekord će biti još važniji ako napravimo korak dalje ove sezone", rekao je Obradović.

Hvalio je svog igrača.

"Vjerujem da ni u budućnosti neće moći da se obori ovaj rekord. Postoje razlozi za to, da biste došli u tu situaciju, morate da budete konstantni, da poentirate, da činite timove u kojima igrate boljim. Pojedinac koji bi to pokušao u budućnosti? Biće mu teško da to obori."

"Pitali su me često da ga uporedim sa nekim svojim bivšim saigračima i rivalima. Nema jednog igrača koji može da se poredi po vještinama, fizikalijama i atleticizmu kao što je Majk. To je dobr astvar. Ostavio je veliki trag, mislim da ima tim i trenera koji ga podržavaju da ima velike snove i ove sezone. Zdrav je, ako tako ostane, imaćemo velike šanse da ostvarimo ciljeve", zaključio je Obradović.