Nikola Mirotić i Partizan - prvi put oči u oči! Zbog njegovog "ne" oglašavao se i patrijarh Porfirije

Poslije višemjesečne transfer-sage, Nikola Mirotić prvi put će igrati protiv Partizana od kada ga je odbio.

Najbolji igrač Armanija i nesuđeni košarkaš Partizana Nikola Mirotić spreman je za duel protiv crno-bijelih! Dan pred utakmicu, njegov klub se oglasio i rekao da će u petak uveče Nikola biti na terenu, kao i bivši plejmejker Crvene zvezde, Šabaz Nejpijer.

Mirotić je propustio prethodni duel dva tima ove sezone zbog teže povrede, koja ga je mjesecima sprečavala da igra, a prethodnih dana nije bio spreman zbog problema sa virusom. Sada je probleme ostavio za sobom i igraće protiv crno-bijelih.

Biće to meč sa posebnom težinom za njega jer je prošlog ljeta cijeli kontinent pratio transfer-sagu, na čijem kraju ipak nije došao u Humsku. Pregovarao je sa trenerom Željkom Obradovićem i čelnicima Partizana, u načelu je sve bilo dogovoreno, a onda je javno saopštio da ipak neće postati igrač Partizana.

"Želim da igram košarku i radujem se svojoj igri. Takođe želim da moja porodica deli tu radost. Međutim, već nedjeljama izlaze najrazličitije informacije o meni i nastavku moje karijere. Mimo moje volje i želje, i bez moga znanja, a svakako daleko od istine, objavljuju se nasumično pisani tekstovi. Neki od njih su bili mašta i proizvoljni zaključci pojedinaca i medija i sve je to izazvalo veliku pažnju, koju moja porodica i ja nismo željeli. Kako su u javnost dospjele izvjesne informacije o daljem nastavku moje karijere u KK "Partizan", počele su prijetnje i uvrede koje su me veoma iznenadile i povrijedile, jer ne želim da budem osoba koja će dijeliti ljude po bilo kom osnovu, a kamoli po bojama kluba".

"Odlučio sam da ne budem dio takve atmosfere i da ne želim ni sebe, ni svoju porodicu, da izlažem daljim neprijatnostima. Istine radi, moram napomenuti da nijedna prijetnja nije došla iz tabora KK "Crvena zvezda" i da sa njima uvijek imam dobru komunikaciju punu poštovanja. Takođe, želim da istaknem da moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se KK "Partizan" na ukazanom povjerenju i želji da budem dio njihovog tima, ali sam ipak donio odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije", saopštio je tada Mirotić.

U Partizanu su burno reagovali, hitno objavili saopštenje i tražili da Mirotić javno napiše ko mu je prijetio.

Nekoliko mjeseci kasnije, Željko Obradović je javno govorio o ovom slučaju.

"Ispričaću vam sve što ja znam o tome. Poslije nekoliko razgovora sa Nikolom koje smo imali i ja i uprava kluba, pozvao me je i rekao da sigurno dolazi u Partizan. Ostalo je da se razriješe papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama. Međutim, mi smo za sve to vrijeme nastavili da komuniciramo. On je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori bili su prijatni, sve je teklo kako treba, razgovarali smo o procesu sastavljanja tima, o igračima koje dovodimo, planovima, zanimao se za svaki detalj".

"Poslije dvije nedjelje takvih razgovora pozvao me je i rekao da ne može da dođe. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to dio posla i vrijeđanje i očekivanja i prijetnje, ali da niko nije trpio neke posljedice od tog pritiska i da on sa tim može da se nosi. Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. Reći ću vam tačno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive 'iz politke' i 'iz crkve'.

"Nije otkrio nijedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve, može to i da potvrdi. Naravno da nas je poremetilo to što nije došao, jer smo dvije nedjelje mislili da imamo gotov posao i razmišljali smo da uklapamo i sljedeća pojačanja. Kada je propalo, morali smo da se preorijentišemo. Ipak, želim da istaknem da ne želim da okrivim Nikolu za bilo šta. Imao sam potrebu da kažem navijačima Partizana sve što se dogodilo i da im uputim molbu da sve igrače dočekaju aplauzima i da im pokažu da ih poštuju i da tako dokažu svoju veličinu, to je moja iskrena molba", rekao je Obradović u intervjuu za "Nedeljnik".

Predsejdnik kluba Ostoja Mijailović nije htio da previše govori o Mirotićevom nedolasku. Potvrdio je da je bilo kontakta i poželio je Nikoli sve najbolje u nastavku karijere.

"Ne bih tome pridavao veliku pažnju, završena je situacija i za njega i za nas. Prije mjesec i po dana me Obradović pozvao i rekao da je Mirotić opcija. Dva dana je trebalo da mi iz uprave nađemo finansijske mogućnosti da Mirotić potpiše za Partizan. Ako neko misli da je to lako, onda se grdno vara. Poslije dva dana je Uprava dala zeleno svjetlo Obradoviću da se pregovara sa njim. Kada je završio s Barselonom rekao nam je da se vrše pritisci, da ima prijetnje, mi smo odmah reagovali, ali smo shvatili da nešto stoji između nas i da on neće da potpiše ono što smo mu ponudili", rekao je Mijailović letos za "Max bet radio".

Sportski direktor Partizana Zoran Savić otkrio je sve detalje.

"Prvi razgovor smo obavili još prije Fajnal-fora u Kaunasu. Znao sam da Barselona neće htjeti da nastavi sa Nikolom u timu, a i on je znao. Mi smo ga prvi kontaktirali prije svih u Evropi. Bio je to jedan korektan razgovor sa njim, ali smo odlučili da sačekamo da vidimo kako će se sezona odvijati i završiti. Kontaktirali smo i njegovog agenta Igora Krespa da mu ponudimo konkretan ugovor. Pričali smo čitav jun, ali se dugo čekao taj raskid sa Barselonom. Sve je išlo dobrim tokom, ali on je tu napravio jednu grešku. Dok smo mi pričali sa njim, cijela Evropa je pričala kako on prelazi u Olimpijakos, pa Olimpiju Milano, niko nije spominjao Partizan i to se njemu svidjelo, vidio je da smo ozbiljni, da informacije ne cure od nas. Svi ti razgovori sa njim su tekli staloženo, on je pokazao smirenost i odmjerenost, i onda kada smo Ostoja, Željko i ja bili kod njega na jednom od sastanaka je odlučio da presiječe i kaže: "Ljudi ja sam odlučio, dolazim kod vas i o tome ću obavijestiti sve ostale klubove". Savjetovao sam ga da to ne radi jer će se odmah pročuti da smo mi taj klub u koji prelazi i na kraju se baš to dešava. Kako je informacija izašla da on dolazi kod nas tako kreću ti pritisci i situacija se mijenja."

Otkrio je Savić još momenata tih pregovora.

"Mi smo imali ugovor na tri godine sa njim i pristali smo na sve zahtjeve. Čak je bila klauzula da može da napusti tim poslije prve godine ako mu se ne svidi kako radimo, imao je još nekoliko stavki po kojima bez problema može da izađe iz svega. Sve smo mu to obećali i ispunili. On je čak pričao i sa Kevinom Panterom da se uvjeri kako i on razmišlja. On je otvoreno istakao da želi da napadnemo Evroligu. Čak je jednom prilikom rekao da ne želi da uzima broj Danila Anđušića koji nosi broj 33, već će on uzeti dres sa brojem tri. Mi smo njemu ponudili rad sa najboljim trenerom Evrope, ponudili smo mu da postane istinski idol 25% Srbije pošto kažu da toliko ima partizanovaca, da bude dio velikog projekta o kojem priča čitava Evropa. Ono što nismo mogli da mu ponudimo je finansije koje je možda imao kod nekih drugih klubova".

Šta se onda desilo?

"Krenuli su žestoki pritisci, ali svi mi se suočavamo sa pritiscima. I Željko i ja, takva je ovdje situacija i na kraju smo kao društvo poslali lošu sliku da jedan igrač ne može da dođe u Srbiju iako nikada ranije nije igrao ni za Zvezdu ni za Partizan. Meni je lično zasmetala ona rečenica o pojdelama. Pa podjele su uvijek bile tu, nikoga on ne može da podijeli. Uostalom, podjele u sportu nisu ništa novo. Svako navija za svoj klub, ljudi su uvijek podijeljeni po navijačkoj pripadnosti. Nije to nešto svojstveno Srbiji, on je kroz neku šalu rekao da će izdržati sve te pritiske jer je prelazio iz Reala u Barselonu, ali eto, vidjeli ste šta se na kraju desilo. Ne bi on ništa ovdje dijelio. Meni je samo žao što je ovdje sve predstavljeno kao život ili smrt. To nije normalno. Ovo nije ni život ni smrt, ovo je sport i treba da ostane u okvirima sporta, a ne da se priča da predsjednik navija za jedne, da drugi od države dobijaju više. Treba da igrači izađu na parket i pokažu ko je bolji. To je jedino mjerilo. Ponavljam, nije poslata dobra slika zbog svega ovoga".

"On je vrhunski igrač, tu nema šta da se doda, jedan od najboljih u Evropi, željeli smo ga, tu nema dileme. Isto tako moram da kažem da njegov nedolazak nije toliko pokvario planove. Mi smo i prije Mirotića produžili ugovor sa Zekom koji je naša prva četvorka, to pokazuje koliko mu vjerujemo što znači da smo vrlo stabilni na toj poziciji. Drago mi je samo što nismo prenaglili sa dovođenjem nekih igrača koji bi odgovarali Mirotiću, tačnije njegovom profilu. Da smo njih doveli, onda bismo pokvarili neke stvari, ali ovako, sve je i dalje u najboljem redu...", uvjeravao je Savić.

U međuvremenu, Nikola Mirotić nije se oglašavao izuzev jednom prilikom, kada je htio da naglasi da patrijarh Porfirije nije imao veze sa njegovom odlukom.

"Želeći da razobličim klevetu kojom se želi nanijeti šteta našoj Svetoj Crkvi i njenom patrijarhu, imam potrebu da izjavim da još uvijek nisam imao čast da sretnem Njegovu Svetost patrijarha Porfirija niti da sa njim, direktno ili posredno komuniciram. Nadam se da će mi se u bliskoj budućnosti ostvariti želja da ga lično upoznam i dobijem njegov blagoslov", objavio je Nikola, a isti demanti je objavio i sam poglavar Srpske pravoslavne crkve.

"To je bizarna, apsurdna i krajnje nevjerovatna izmišljotina o meni i košarkašu Mirotiću", rekao je patrijarh Porfirije.

Poslije takve transfer-sage, Mirotić jeste nastupio u Beogradu, protiv Crvene zvezde, ali je nakon meča imao molbu za predstavnike medija - da govori o svemu osim o svom nedolasku u Partizan. Poslušajte njegovu izjavu:

Tokom meča Partizana i Armanija 7. decembra, navijači su mu sa tribina upućivali uvrede, isticali transparente da je "lažirao" povredu i da nije smio da dođe u Štark arenu. "Nikola, čiji je poziv bio preči od obraza i date riječi?", pisalo je na transparentu Grobara te večeri u Beogradu. Tri mjeseca kasnije, isti timovi će ponovo na parket, a Nikola će po svemu sudeći biti na terenu.

"U odnosu na naš prošli meč protiv ASVEL-a, kao i duel protiv Varezea, Šabaz Nejpir, Nikola Mirotić i Dijego Flakadori su ponovo spremni, pa će biti u široj rotaciji, što će nam dati više mogućnosti i prilika. Sa druge strane, Stefano Tonut, uz Bilija Berona i Aleksa Pojtresa ostaje van tima", kazao je trener Armanija Etore Mesina.