Mirotić nam je rekao za prijetnje! Mijailović progovorio o Nikoli: Shvatili smo da nešto stoji između nas i da neće doći

Ostoja Mijailović pričao je o Nikolia Mirotiću i dolasku u Partizan.

Izvor: ATAImages

Partizan mora da traži druga rješenja, Nikola Mirotić potvrdio je da neće potpisati za crno-bijele. Moraće Željko Obradović da pravi novi plan za predstojeću sezonu. Prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović nije zabrinut i tvrdi da će sve biti u redu.

Potvrdio je da je bilo kontakta i poželio je Nikoli sve najbolje u nastavku karijere. "Ne bih tome pridavao veliku pažnju, završena je situacija i za njega i za nas. Prije mjesec i po dana me Obradović pozvao i rekao da je on Mirotić opcija. Dva dana je trebalo da mi iz uprave nađemo finansijske mogućnosti da Mirotić potpiše za Partizan. Ako neko misli da je to lako, onda se grdno vara. Poslije dva dana je Uprava dala zeleno svjetlo Obradoviću da se pregovara sa njim. Kada je završio s Barselonom rekao nam je da se vrše pritisci, da ima prijetnje, mi smo odmah reagovali, ali smo shvatili da nešto stoji između nas i da on neće da potpiše ono što smo mu ponudili", rekao je Mijailović za "Max bet radio".

Ističe da navijači nemaju razloga za zabrinutost. "Nije to jedini igrač koji može da igra u Partizanu, niti je Partizan jedini klub u kojem Mirotić može da igra. Niko nije veći od Partizana, a njemu želimo sve najbolje. Idemo dalje, ništa se toliko loše nije dogodilo", zaključio je Mijailović.