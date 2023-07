Zašto Nikola Mirotić nije zaigrao ni za Srbiju ni za Crnu Goru?

Proslavljeni Nikola Mirotić ima evropsko zlato i olimpijsku bronzu sa Španijom, a imao je priliku da igra i za Srbiju, kao i za Crnu Goru.

Izvor: Nebojsa Parausic/� MN press, all rights reserved

Tokom posljednjih nekoliko nedelja Nikola Mirotić je postao centralna ličnost u evropskoj košarci. Rastanak sa Barselonom trajao je predugo, željeli su ga svi evropski klubovi, a danima je (nekadašnji) reprezentativac Španije bio veoma blizu potpisa za Partizan. Do toga nije došlo i navijači su za to saznali u današnjoj Instagram objavi koja ih je razočarala, iako su svi mislili da je krilni centar dao riječ Željku Obradoviću. Međutim, ovo nije prvi put da se o Mirotićevoj karijeri pojavljuju kontradiktorne izjave.

Jedan od najboljih igrača Evrolige prethodne sezone i MVP ligaškog dijela u pretprošloj, godinama je nosio dres reprezentacije Španije. On se sa samo 14 godina preselio u Madrid, kasnije dobio dobio pasoš i postao reprezentativac, iako su postojale još dvije opcije. Nikola Mirotić je mogao da igra za Crnu Goru ili Srbiju, ali niko ne zna precizno zašto se to nije desilo!

"Postojala je šansa da igram za reprezentaciju Crne Gore u nekom trenutku, ali po njihovim mišljenjima, nisam bio dovoljno dobar da igram za njihov tim, nisam siguran da li su bili kadeti ili juniori. Nisam odigrao to ljeto, sljedeće sam dobio šansu da uzmem španski pasoš i da igram za Španiju - u tom trenutku mi je bilo mnogo lakše sa španskim pasošem da uspijem i da budem među prvotimcima. Ako si jednom odbijen, ako iz tvoje zemlje misle da nisi dovoljno dobar, zašto u tom trenutku ne uzeti pasoš i igrati za Španiju koja je imala vrhunsku mladu reprezentaciju. Uzeli smo srebrnu medalju u Hrvatskoj, zlato u Bilbau. To je ta priča, nebitna u ovom trenutku, ali eto, ako neki ljudi ne znaju, to se tako izdešavalo", rekao je krajem 2019. godine za "SportKlub" Nikola Mirotić, uoči evroligaškog meča protiv Crvene zvezde.

Na ovakvu izjavu Nikole Mirotića reagovao je odmah Danilo Mitrović, direktor reprezentativnih selekcija u Košarkaškom savezu Crne Gore. "On je više Španac, nego Crnogorac - čim se opredijelio da igra za Španiju. To što je on dobio španski pasoš sa 16 godina i što je to bilo interesno - da bolje prolazi u karijeri - to je druga stvar. On je Crnogorac, rođen je u Crnoj Gori, ima crnogorski pasoš i državljanstvo, i niko nije mogao da mu zabrani da igra za Crnu Goru. On je odlučio da igra za Španiju. A to da ga neko nije pozvao, ili da je procijenio da nije dobar - to jednostavno nije tačno. Sve smo probali - na hiljadu načina, pa i nakon što je zaigrao za A reprezentaciju Španije. I tada smo mogli da 'uzmemo' Mirotića, preko FIBA, koja je kaznila Špance zbog njegovog nelegalnog prelaska i igranja za Španiju. Kažnjeni su novčano, mislim da je bilo 100 ili 120 hiljada švajcarskih franaka, zbog administrativnih propusta. Kada je Luka Pavićević bio selektor probali smo ponovo, bez obzira što je već igrao za Španiju. FIBA je tada rekla - ako Mirotić potpiše da hoće da igra za Crnu Goru da će biti naš igrač, a ne naturalizovan. Zaista, nakon toliko godina ne vidim svrhu ove priče", saopšteno je tada iz KSCG!

Ove riječi Danila Mitrovića možda bi mogle da dobiju potvrdu u izjavi koju je Nikola Mirotić dao četiri godine ranije! Nakon što je iz redova Real Madrida otišao u NBA ligu i postao član Čikago Bulsa, krilni centar je dao intervju za "Glas Amerike" u kojem postoji jedan veoma zanimljiv dio. I tada, 2015. godine, je Mirotić govorio o reprezentaciji, odnosno čiji će dres nositi u budućnosti.

"Ja naravno svoju državu uvijek prezentujem u svim klubovima u kojima sam igrao i to u velikim klubovima kao što je Real Madrid, a sada i Čikago Bulsi. I ono što će mi ostati u divnom sjećanju je kada sam igrao na Hup samitu u Americi. Tada sam igrao za špansku reprezentaciju do 20 godina, a na mom dresu je bila zastava Crne Gore. To je mjesto gdje sam rođen. Rano je za pitanje reprezentacije, još uvijek ne želim ništa da kažem. Želim da završim ovu sezonu kako treba i biće vremena na ljeto da odlučim o svojoj budućnosti", rekao je Mirotić i dodao: "Lijepo je čuti da me ljudi žele u dresu Crne Gore. Uvijek postoji ta mogućnost i uvijek je postojala jer stvarno nisam nikada zatvorio vrata Crnoj Gori, posebno zato što nisam igrao do sada za A reprezentaciju Španije, a imao sam opcije naravno. Tako da neću reći ni da ni ne. Nikad se ne zna, duga je karijera ispred mene. Ne želim sada da donosim takvu odluku. Još uvijek je rano. Oni stvarno ako me žele, i reprezentacija Crne Gore i Španija, oni će imati vremena da me čekaju. Imaće strpljenja za mene, kao što su i do sada imali. Ja sam uvijek govorio da se ponosim time što sam Crnogorac i da uvijek svoju zemlju reprezentujem na pravi način."

Sa druge strane, zašto Nikola Mirotić, koji se često deklasirao kao Srbin, nije zaigrao za zemlju kojoj "pripada"? Svojevremeno je, u intervjuu za portal "MVP" o tome govorio Miša Lakić, beogradski trener i stvaralac igrača. Po njegovim riječima, dogovorio je sve detalje oko Mirotićevog igranja za Srbiju, a onda je KSS zakazao!

"Kao primjer ću vam navesti Nikolu Mirotića, koji je otišao u Real, a da niko u našem Savezu nije znao da postoji. Uspio sam u razgovoru sa njegovim roditeljima da se dogovorim da on igra za našu reprezentaciju. U tom razgovoru možda i ključnu ulogu je imao Ranko Žeravica. Uspjeli smo njegovim roditeljima da objasnimo da bi za njegovu budućnost bilo dobro da igra za srpsku reprezentaciju. Neko u našem Savezu je trebalo samo da završi papire koje nikad niko nije završio. Tako smo izgubili jednog Mirotića, koji je Srbin. Ne stranac, već Srbin, koji je mogao da igra za srpsku košarkašku reprezentaciju. Mi smo izgubili takvog igrača zahvaljujući nemaru nekoga iz Saveza, koji nikada nije imao više zaposlenih nego danas", tvrdio je tada Lakić.

Takođe, prije nešto manje od četiri godine, Nikola Mirotić je otkrio da je postojalo interesovanje Srbije. "Bilo je nekih kontakata, preko mojih bliskih ljudi, neka pitanja... Nije bilo direktno sa mnom, ali malo se opipavao teren i postoji li šansa da zaigram za Srbiju, ali to je već bilo daleko - proveo sam u Španiji mnogo godina, igrao sam za mladu reprezentaciju i to je bio put za mene. Mislim da je to bila prava odluka, osvojili smo Eurobasket, uzeli smo bronzu na Olimpijskim igrama, to je veliko iskustvo za profesionalnog sportistu", zaključio je krilni centar.