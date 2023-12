NIKOLA, ČIJI JE POZIV BIO PREČI?! Grobari ovim transparentima prozivali Mirotića!

Poruka navijača Partizana za nesuđenog košarkaša crno-bijelih.

Nikola Mirotić, najbolji igrač Armanija i nesuđeni košarkaš Partizana, nije ovog četvrtka u Štark areni pred Grobarima, na utakmici ta dva tima. On je zbog povrede ostao u Italiji, a navijači crno-bijelih su bez obzira na to vikali uvrede na njegov račun i isticali transparente i poruke na više strana dvorane.

Grobari su iznijeli dvije poruke u vezi sa Mirotićevim nedolaskom u Partizan minulog ljeta, iako se činilo da je dogovor postignut. "Čiji poziv je bio preči od obraza i date reči?", pisalo je na jednom transparentu, a na drugom je bila ispisana uvreda: "Da nisi pi*ka najveća na svetu, večeras bi bio na parketu!".

Na drugim stranama dvorane, takođe su bile istaknute poruke poput "Čekaj me, ja sigurno neću doći" i navijači Partizana nisu propustili priliku da košarkašu bar na daljinu kažu koliko su ljuti na njega zbog nedolaska.

Mirotić je ljetos aktivno pregovarao sa Partizanom, a onda nije došao uz ovo obrazloženje:

"Ja želim taj put da nastavim. Želim da igram košarku i radujem se svojoj igri.Takođe želim da moja porodica dijeli tu radost. Međutim, već nedjeljama izlaze najrazličitije informacije o meni i nastavku moje karijere. Mimo moje volje i želje, i bez moga znanja, a svakako daleko od istine, objavljuju se nasumično pisani tekstovi. Neki od njih su bili mašta i proizvoljni zaključci pojedinaca i medija i sve je to izazvalo veliku pažnju, koju moja porodica i ja nismo željeli. Kako su u javnost dospjele izvjesne informacije o daljem nastavku moje karijere u KK "Partizanu", počele su prijetnje i uvrede koje su me veoma iznenadile i povrijedile, jer ne želim da budem osoba koja će dijeliti ljude po bilo kom osnovu, a kamoli po bojama kluba".

"Odlučio sam da ne budem deo takve atmosfere i da ne želim ni sebe, ni svoju porodicu, da izlažem daljim neprijatnostima. Istine radi, moram napomenuti da ni jedna pretnja nije došla iz tabora KK "Crvena zvezda" i da sa njima uvek imam dobru komunikaciju i punu poštovanja. Takođe, želim da istaknem da moja želja da igram za tim u Srbiji nije bila uslovljena niti finansijskim ponudama, niti bojama bilo koga kluba, jer sam želio da igram u zemlji koju volim, ali stvari jednostavno nisu išle u tom pravcu. Zahvaljujem se KK "Partizan" na ukazanom povjerenju i želji da budem dio njihovog tima, ali sam ipak donio odluku da je za moju porodicu i mene najbolje da karijeru nastavim u nekom od evropskih timova izvan Srbije", napisao je na svom instagram profilu Nikola Mirotić.

U Partizanu su bili veoma ljuti, odmah su uzvratili saopštenjem da Nikola kaže ko mu je prijetio, a nakon nekoliko mjeseci o Mirotiću se oglasio i Željko Obradović.

"Poslije dvije nedjelje takvih razgovora pozvao me je i rekao da ne može da dođe. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to dio posla i vrijeđanje i očekivanja i pretnje, ali da niko nije trpio neke posljedice od tog pritiska i da on sa tim može da se nosi. Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. Reći ću vam tačno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive 'iz politike' i 'iz crkve'", rekao je Željko Obradović u intervjuu za "Nedeljnik".

Mirotić je u međuvremenu gostovao Crvenoj zvezdi u Beogradu sa Armanijem, bio srdačno dočekan od zvezdaša, a poslije utakmice je hteo o svemu da govori, ali ako ima veze sa utakmicom. O drugim temama, uključujjući i Partizan, nije bilo riječi u ovom razgovoru:

Nakon toga, Mirotić se vratio u Italiju sa ostatkom tima, ali je ubrzo zadobio povredu Ahilove tetive zbog koje ga ovog puta nema u Beogradu, u punoj dvorani Grobara, koji mu neće oprostiti to što nije došao među crno-bijele.