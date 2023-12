Navijači Partizana vrijeđali Nikolu Mirotića iako nije doputovao u Beograd

Košarkaš nije došao, a ovo je bila poruka navijača Partizana upućena njemu.

Navijači Partizana uzvikivali su uvrede na račun Nikole Mirotića prije meča Partizan - Armani, iako on nije bio u gostujućem timu. Pogledajte snimak iz Arene, napravljen pred meč koji će početi u četvrtak u 20.30 časova.

Nikola Mirotić propustio je ovo gostovanje zbog povrede, a ljetos je bio nadomak dolaska među crno-bijele. Međutim, iako su u Humskoj svi tvrdili da je bio postignut načelan dogovor sa košarkašem, on je ipak u posljednjem trenutku odustao i objasnio to da nije želio da njegovi najbliži i on trpe pritisak.

To što je umalo postao član Partizana, pa ipak rekao "Ne", Grobari mu očekivano nisu oprostili. Nakon što je u Beogradu nedavno gostovao Crvenoj zvezdi, zamolio je da govori o svemu, osim o jednoj temi: