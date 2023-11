"Možemo samo o utakmici? Hvala!" Mirotić: Predivan osjećaj što sam u Beogradu... A još doček!

Nikola Mirotić srećan zbog načina na koji ga je ugostila publika u Beogradu.

Nikola Mirotić se ovog ljeta dovodio u vezu i sa Crvenom zvezdom, možda još više sa Partizanom, međutim na kraju je završio u dresu Olimpije iz Milana i zbog svega što se desilo - odmah je od novinara zatražio da poslije pobjede u "Areni" priča samo o meču. Želja mu je ispunjena, pa uz poruku da nije očekivao ovako ubjedljivu pobjedu (93:71), dodaje da su igrači Olimpije uspjeli da se izbore sa pritiskom i da odigraju najkvalitetniji meč ove sezone.

"Baš sam zadovoljan drugim poluvremenom. Predivan je osjećaj biti ovdje u Beogradu sa publikom Crvene zvezde i što se kaže srećan se vraćam kući", rekao je Mirotić uz poruku da je njegova ekipa osim dobrog šuta za tri poena imala i sjajnu energiju: "Ne pamtim kada je Lo ovako odigrao utakmicu. Vidjeli ste već dešavanja u našem klubu i bitno je da svi doprinesu".

Mirotić je prije i poslije utakmice potpisao veliki broj autograma, djeca su tražila da se fotografišu sa njim, a ističe da su ga posebno obradovali aplauzi u "Areni":

"Mnogo mi je značilo to. Nisam tip koji očekuje slavu, ali je lijep osjećaj kad te neko podrži i pokaže ljubav. Uvijek sam zahvalan na svemu tome. Nije lako igrati ovdje protiv Zvezde, vidjeli ste me u prvom poluvremenu, to treba da se zaboravi, ali sa drugim sam zadovoljan. Želim Zvezdi da se nastavi da se bori i divno je što ih je publika podržala na 20 razlike. To će da ih motiviše da se bore dalje".

Što se tiče šansi Crvene zvezde u nastavku sezone, poručuje da navijači ne treba previše da brinu zbog skora 3-7:

"Velika su očekivanja od početka i možda se stvorio pritisak koji nije trebalo da se stvori. Kada rezultati ne prate to, onda se stvara još veći pritisak, a i mi smo u istoj situaciji kao i oni. Samo pobjedu više imamo. Nikada nije lako, ako treba da se desi loš trenutak i pad, bolje je da je na početku i ima još vremena. Zvezda ima sjajne igrače i još ovakvu publiku".

