Miloš Teodosić nakon poraza od Olimpije: Ovo je naš najlošiji meč u Evroligi!

Jedan od najiskusnijih igrača Crvene zvezde Miloš Teodosić bio je veoma kritičan nakon slabe partije.

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su pred svojim navijačima od Olimpije iz Milana (93:71), a to vjerovatno bila najslabija partija crveno-bijelih u tekućoj sezoni. Takav je stav i jednog od najiskusnijih u timu - Miloš Teodosić je kritikovao igru sebe i svojih saigrača na ovom meču, a u jednom segmentu je sebe istakao kao krivca!

Dugogodišnji reprezentativac Srbije prvi se našao pred novinarima nakon meča u Beogradskoj areni i veoma je strpljivo odgovarao na njihova pitanja. Zaključio je da je ovo najlošiji evroligaški meč ekipe, ali da u dugoj sezoni ima prostora za popravku i da će u nastavku biti bolje.

"Sigurno najlošija utakmica u Evroligi sa naše strane. Nismo u drugom poluvremenu odgovorili na agresivnost, na fiziku kojom su igrali i to nas je koštalo ubjedljivog poraza. Jedna stvar koja me je malo uplašila, počevši od mene, gdje smo odustali u posljednjih šest, sedam minuta i čekali kraj utakmice. Ali ok, i to se dešava. Sezona je duga. Prva, po mom mišljenuju, loša utakmica na kojoj nismo imali šansu da pobijedimo. sigurno možemo da nađemo 15-20 izgovora zašto nismo mogli da ubacimo... Naša vrlo loša utakmica, koja treba što prije da se zaboravi. Srećom pa je sezona takva da može da se popravi", rekao je Miloš Teodosić pred novinarima.

"Ne možemo da igramo sa pet defanzivaca... Sigurno nam fale svi igrači, i Hanga i Laza i Nejpir koji je tek izašao iz povrede. Umorni smo malo, imamo tri beka, Rokasa i Davidovca koji nam tu pomažu. I to je jedan od razloga poraza", istakao je Teodosić i nastavio: "Sigurno ovo nije rezultat koji sam ja, ali i cijela ekipa očekivali. To je 3-7... Ne kažem, ima još dosta da se igra. još 26 kola. Ima prostora da se napravi nešto i stigne do cilja, do Top8. Jedan od razloga zbog kojih sam došao su navijači, oni su opravdali... Vidjeli ste večeras, sjajna atmosfera iako mi nismo igrali kako je trebalo. dobili smo podršku do kraja, na nama je sada da pobijedimo na nekom gostovanju i da se ne ponovi ovakva igra. Malo je lošiji start, ali ima prostora da se nadoknade porazi iako nismo u sjajnoj situaciji."

Novinare je zanimalo i da li je Crvena zvezda imala strah od pobjede na ovom meču. "U kom smislu psihološki? Ako misliš da smo se uplašili pobjede, pa ne. Imamo dovoljno iskusnih igrača u ekipi, koji su pobjeđivali i osvajali, nemaju razloga da se plaše pobjede. U nekim trenucima je bila neuigranost, u nekim trenucima sreća, svega pomalo, ali mislim da nije bio strah", zaključio je Teodosić.

